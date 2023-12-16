Fenomen Ece Ronay gözaltına alınmıştı! Soruşturmada yeni detaylar: Cep telefonları ve mailleri…

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerlerinin kurşunlanması olaylarıyla ilgili 'Azmettiricilik' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.Operasyon düzenleyen İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; motosikletle ve kaskla gerçekleştirilen saldırılara karıştıkları saptanan beş kişiyi daha gözaltına almıştı.Ece Ronay ve diğer beş şüpheliye ait cep telefonları ve dijital materyaller İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından detaylı bir şekilde incelemeye alındı.Yapılacak detaylı incelemelerle birlikte; Ece Ronay ve diğer şüphelilerin arasındaki telefon, mesaj ve elektronik posta trafiğinin ortaya çıkarılması ve kurşunlama olaylarının perde arkasına ulaşılması bekleniyor.Ece Ronay'a dün sabah saatlerinde şafak operasyonu yapıldı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda otomatik silah ve tabancaya ulaşıldı.