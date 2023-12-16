Fenomen Ece Ronay gözaltına alınmıştı! Soruşturmada yeni detaylar: Cep telefonları ve mailleri…
Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerini kurşunlattığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Yürütülen soruşturmada, yeni detaylara ulaşıldı. Buna göre Ece Ronay'ın cep telefonu ve mailleri İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından takibe alındı…
Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir'in iş yerlerinin kurşunlanması olaylarıyla ilgili 'Azmettiricilik' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
5 ŞÜPHELİ DAHA…
Operasyon düzenleyen İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; motosikletle ve kaskla gerçekleştirilen saldırılara karıştıkları saptanan beş kişiyi daha gözaltına almıştı.
CEP TELEFONLARI İNCELEMEDE
Ece Ronay ve diğer beş şüpheliye ait cep telefonları ve dijital materyaller İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından detaylı bir şekilde incelemeye alındı.
KURŞUNLANMA OLAYINI O MU PLANLADI?
Yapılacak detaylı incelemelerle birlikte; Ece Ronay ve diğer şüphelilerin arasındaki telefon, mesaj ve elektronik posta trafiğinin ortaya çıkarılması ve kurşunlama olaylarının perde arkasına ulaşılması bekleniyor.
Ece Ronay'a dün sabah saatlerinde şafak operasyonu yapıldı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda otomatik silah ve tabancaya ulaşıldı.