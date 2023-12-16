  • USD: 28,98 - 29,04
  • EURO: 31,80 - 31,86
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ersan Şen, Özgür Özel'e ateş püskürdü! 'Şehit cenazesinden çıkıp o partiye gidemezsin'

Hukukçu Ersan Şen, katıldığı televizyon programında CHP Lideri Özgür Özel'in önce şehit cenazesine gitmesine ardından DEM Parti ile görüşmesine öfkelendi. Şen, "Bu halk sandıkta sana hesabını sorar" diyerek tepki gösterdi.

Ersan Şen, Özgür Özel'e ateş püskürdü! 'Şehit cenazesinden çıkıp o partiye gidemezsin'
Ekleme: 16.12.2023 - 11:27 Güncelleme: 16.12.2023 - 11:35 / Editör: Ozge Selin
Ersan Şen, Özgür Özel'e ateş püskürdü! 'Şehit cenazesinden çıkıp o partiye gidemezsin'
Siyaset arenasındaki hareketlilik, televizyon ekranlarını da hararetlendiriyor.

Yapılan görüşmeler, adaylar ekranlarda sıkça tartışma konusu oluyor.

Son olarak Sözcü TV'de Sokağın Sözü programında Hukukçu Ersan Şen ile Gazeteci İsmail Saymaz gündemi değerlendirdi.

Masadaki konu ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu.

'Bu halk sandıkta sana hesabını sorar'

Şen, geçtiğimiz günlerde Özel'in Dem Parti ile görüşmesini eleştirdi. Yayında adeta ateş püsküren Ersan Şen, şu ifadeleri kullandı:

Sen şehit cenazesinden çıkıp o partiye gidemezsin. O şehit nerede şehit olmuş? Irak'ın kuzeyinde. Kim için şehit olmuş bu millet için! HEDEP, DEM, HDP... Terör örgütüyle ilgili ne demiş kardeşim? Sandıkta hesaplaşacağız. Sen yüzde 85'i 90'u bir kenara bırakıyorsun. Kendi başına tabanından kopup gidiyorsun. O millet de bunu yutacak.. Şehit cenazesinden çıkıp orada güle oynayarak toplantı yapamazsın. Sandıkta göreceğiz. Bu halk sandıkta sana hesabını sorar.

Ersan Şen, Özgür Özel'e ateş püskürdü! 'Şehit cenazesinden çıkıp o partiye gidemezsin'

'O gittiğin parti o terör örgütünü destekliyor'

Saymaz ise, 'Burada sadece şeye mi itiraz ettiniz? Aynı gün hem şehit cenazesi hem görüşme olmaz.'

Şen de, 'Evet. Olmayacak. İçim kan ağlıyor. O gittiğin parti o terör örgütünü destekliyor. Benim askerim, yiğidim şehit olmuş. Çıksın biri desin ki, 'Bu bir terör örgütüdür kınıyoruz. Hiçbiriyle ilgimiz yoktur. Adaletin bu örgüte yapması gereken neyse bu milletin yanındayız' desin.

Saymaz'ın da DEM Partisi'ni savunmaya devam etmesi sosyal medyada tepki çekti.


Başkan Erdoğan parti teşkilatıyla buluşacak: AK Parti'de İstanbul için kritik temayül!
İyi Parti'de kriz sürüyor! İbrahim Özkan ve 5 İBB Meclis üyesi istifa etti
Mansur Yavaş, İYİ Parti’ye diyet ödüyor! İşte ABB iştiraki şirketlerin borç batağının nedeni
MİT'ten PKK'ya bir darbe daha! Şirvan Hasan etkisiz hale getirildi
Fatih Erbakan'dan Özgür Özel'in Dem Partisi'ni ziyaretine tepki: Bu bataklığı kurutmak lazım
MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Yeni asgari ücret için gözler ikinci toplantıda: 2024 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 5 senaryo
Osman Gökçek: CHP insanlara zulmetti
Bağ-kur'luya erken emeklilik müjdesi! Prim gün şartına düzenleme geliyor: İşte detaylar...
72 ilde 'Mercek 8' Operasyonu
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ankara'da Cumhur İttifakı birlik mesajı verdi: Başkanlar Kahramankazan'da buluştu
İyi Parti'de toplu istifa! Diyarbakır il ve ilçe teşkilatları görevini bıraktığını duyurdu
Bakan Güler duyurdu! 2 bin 84 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor! İETT otobüsünü su bastı: O anlar kameralara böyle yansıdı
MHP lideri Bahçeli il başkanları toplantısında açıklamalarda bulunuyor
İstanbul’da sağanak yağış! Yollar göle döndü 2 araç mahsur kaldı: CHP’li belediyeye tepki yağdı!
Yine kiralık vekil, yine CHP! Bu kez sahnede Özgür Özel var...
İsrail’in ‘esir kurtarma’ yalanı çöküyor! İsraillilerin vurulduğu ifşa olmuştu: Netahyahu’ya şok dalgası!
Meral Akşener’e kötü haber! İYİ Parti’de istifa dalgası sürüyor: İstanbul ve İzmir’de iki kritik isim…
Meteoroloji açıkladı: 17 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji açıkladı: 17 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Mahkemeden 'Martı Tag' için korsan kararı: Araç trafikten 60 gün men edildi

Mahkemeden 'Martı Tag' için korsan kararı: Araç trafikten 60 gün men edildi

Çok az kişi biliyordu Erzurum'da görüntülendi: Özellikleri herkesi şaşkına çevirdi

Çok az kişi biliyordu Erzurum'da görüntülendi: Özellikleri herkesi şaşkına çevirdi

1 Ocak 2024'te başlıyor! Şehirler arası yolcu otobüslerinde yeni dönem

1 Ocak 2024'te başlıyor! Şehirler arası yolcu otobüslerinde yeni dönem

Binalarda kimlik dönemi! Bakan Özhaseki detayları paylaştı: 81 ilde eş zamanlı olarak başlıyor

Binalarda kimlik dönemi! Bakan Özhaseki detayları paylaştı: 81 ilde eş zamanlı olarak başlıyor

NASA açıkladı! 100 yıllık felaket gerçekleşti; Yarın bütün dünya hissedecek...

NASA açıkladı! 100 yıllık felaket gerçekleşti; Yarın bütün dünya hissedecek...