Ersan Şen, Özgür Özel'e ateş püskürdü! 'Şehit cenazesinden çıkıp o partiye gidemezsin'

Siyaset arenasındaki hareketlilik, televizyon ekranlarını da hararetlendiriyor.Yapılan görüşmeler, adaylar ekranlarda sıkça tartışma konusu oluyor.Son olarak Sözcü TV'de Sokağın Sözü programında Hukukçu Ersan Şen ile Gazeteci İsmail Saymaz gündemi değerlendirdi.Masadaki konu ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu.'Bu halk sandıkta sana hesabını sorar'Şen, geçtiğimiz günlerde Özel'in Dem Parti ile görüşmesini eleştirdi. Yayında adeta ateş püsküren Ersan Şen, şu ifadeleri kullandı:Sen şehit cenazesinden çıkıp o partiye gidemezsin. O şehit nerede şehit olmuş? Irak'ın kuzeyinde. Kim için şehit olmuş bu millet için! HEDEP, DEM, HDP... Terör örgütüyle ilgili ne demiş kardeşim? Sandıkta hesaplaşacağız. Sen yüzde 85'i 90'u bir kenara bırakıyorsun. Kendi başına tabanından kopup gidiyorsun. O millet de bunu yutacak.. Şehit cenazesinden çıkıp orada güle oynayarak toplantı yapamazsın. Sandıkta göreceğiz. Bu halk sandıkta sana hesabını sorar.Saymaz ise, 'Burada sadece şeye mi itiraz ettiniz? Aynı gün hem şehit cenazesi hem görüşme olmaz.'Şen de, 'Evet. Olmayacak. İçim kan ağlıyor. O gittiğin parti o terör örgütünü destekliyor. Benim askerim, yiğidim şehit olmuş. Çıksın biri desin ki, 'Bu bir terör örgütüdür kınıyoruz. Hiçbiriyle ilgimiz yoktur. Adaletin bu örgüte yapması gereken neyse bu milletin yanındayız' desin.Saymaz'ın da DEM Partisi'ni savunmaya devam etmesi sosyal medyada tepki çekti.