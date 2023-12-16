Düzce'de dalga boyu 4 metreye ulaştı: Vatandaşlar uyarıldı
Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde rüzgarın etkisiyle dalga boyu 4 metreye ulaştı. Yetkililer vatandaşlara sahil kesimine yaklaşmaması konusunda uyarıda bulundu
Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde rüzgar etkili oldu.
Öğle saatlerinde etkisini artıran rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreye ulaştı.
Balıkçılar denize açılamadı
Rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, bazıları teknelerini limandaki güvenli bölgeye çekti.
Yetkililer uyardı
Meteoroloji yetkilileri, gün boyu devam etmesi beklenen rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.