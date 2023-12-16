CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi'ne geçti
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi'ne geçti. Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından Saadet-Gelecek ittifakı'nın Meclis'teki grubu düşmüştü.
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından Meclis'te Saadet ve Gelecek partilerinin kurduğu grup düştü.
Meclis'te grup kurabilmek için 20 milletvekilinin olması gerekiyor.
Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından, Saadet Partisi'nin Gelecek Partisi'yle kurduğu grubun milletvekili sayısı 19'a düşmüştü.