Çanakkale’de sağanak sonrası sel: Dereler taştı araçlar sele kapıldı!

Meteoroloji günler öncesinden uyardı. İstanbul dahil olmak üzere 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. Beklenen yağış Çanakkale'de etkisini artırdı. Dereler taştı, araçlar sele kapıldı…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden uyardı. Bursa, Edirne ve İstanbul başta olmak üzere 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. Akşam saatlerinden itibaren yağışın etkisini artırdığı Çanakkale'de sağanak sele yol açtı.Sağanak yağış nedeniyle merkeze bağlı Kepez beldesindeki dere de taştı. Kuvvetli yağışla birlikte sel suları köprünün üstünden akmaya başlarken, bazı teknelerin de zarar gördüğü açıklandı.Dardanos ve Güzelyalı köylerine giden sahil yolu trafiğe kapatılırken, gece boyu devam eden sağanak yağış nedeniyle Kepez deresindeki taşkının devam ettiği vurgulandı.Kepez Belediyesi'ne bağlı ekipler iş makineleriyle Kepez deresindeki yola taşan su seviyesinin azalması için çalışmalarına devam ediyor.Çanakkale'de sağanak kent genelinde etkisini sürdürürken, yağış nedeniyle Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesi Ova Mahallesi'nde bazı bahçe ve tarlalar su altına kaldı.