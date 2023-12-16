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Binalarda kimlik dönemi! Bakan Özhaseki detayları paylaştı: 81 ilde eş zamanlı olarak başlıyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, binaların da artık kimliği olacağını vurgulayarak "Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzce yapıların kontrolünü sağlamak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak uygulamaya başladığımız ve belirli periyotlarla denetleyeceğimiz 'Bina Kimlik Sistemi' ile; kolon kesme, kaçak kat çıkma gibi durumların önüne geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 16.12.2023 - 12:28 Güncelleme: 16.12.2023 - 12:42 / Editör: Ozge Selin
Binalarda kimlik dönemi! Bakan Özhaseki detayları paylaştı: 81 ilde eş zamanlı olarak başlıyor
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapıların kontrolünü sağlamak amacıyla uygulamaya konulan 'Bina Kimlik Sistemi' ile alakalı olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Özhaseki şu ifadeleri kullandı:

'Binaların da artık bir kimliği olacak !

Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzce yapıların kontrolünü sağlamak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak uygulamaya başladığımız ve belirli periyotlarla denetleyeceğimiz 'Bina Kimlik Sistemi' ile;

Kolon kesme,
Kaçak kat çıkma gibi durumların önüne geçeceğiz.

Vatandaşlarımız, telefonlarından QR kodları okutarak o bina hakkında genel bilgi sahibi olabilecekler. Bina sakinleri ise; e- Devlet üzerinden daha detaylı bilgiye ulaşabilecekler.

144 bin binada, 'Bina Kimlik Sistemi'ne geçtik.'

Binalarda kimlik dönemi! Bakan Özhaseki detayları paylaştı: 81 ilde eş zamanlı olarak başlıyor

'KOLON KESİLMESİ, KAÇAK KAT ÇIKILMASI GİBİ DURUMLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK'

Bakan Özhaseki, paylaşımında videoya da yer verdi. Videoda konuşmalarına yer verilen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı Denetim Daire Başkanı Doğal Yorulmaz, nasıl bir insanın kimliği varsa binalarımızın da kimliği olacak diyerek 'Bina Kimlik Sistemi AR-GE çalışması sonucu ortaya çıkarıldı. Bina kimlik belgesinin amacı kolon kesilmesi, kaçak kat çıkılması gibi bina içerisinde istemediğimiz etkilerin beş yıllık periyotlarla ara ara kontrolleri yapılarak tespit yapıyoruz. Denetim faaliyeti sona eren bir binada kimlik belgesi takılması aşamasında ekip arkadaşlarımız dijital kimlik belgesini oluşturuyor. Binaya gidip monte ediyor. Bina Kimlik Sistemi'miz de 81 ilde eş zamanlı olarak uygulamaya konuldu. Bugüne kadar yaklaşık 144 bin binaya kimlik belgesi takıldı. 2021'den önceki yapıların da benzer şekilde kimlik bilgileri oluşturulmak suretiyle onların da denetime katılması hedeflenmektedir.' açıklamalarında bulundu.

Binalarda kimlik dönemi! Bakan Özhaseki detayları paylaştı: 81 ilde eş zamanlı olarak başlıyor

'QR KOD OKUTULARAK BİNA BİLGİLERİ ÖĞRENİLEBİLECEK'

Videoda ayrıca vatandaşların binaların girişinde bulunan QR kodu akıllı cihazlarıyla okutarak o bina ile ilgili genel bilgileri öğrenebileceği, bina sakini olduğu e-Devlet aracılığıyla tespit edilen vatandaşların ise kendi yapılarıyla ilgili detaylı bilgilere ulaşabileceği bilgisi aktarıldı.
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