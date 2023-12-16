Ankara’da yine sokak köpeği dehşeti! 4’ü birden saldırdı: O anlar kamerada!

Sokak köpeklerinin neden olduğu vahşet, Türkiye'nin gündemine yerleşti. Son olay Ankara'nın Mamak İlçesi'nde meydana geldi. 24 Kasım akşamı baba Mustafa Tekin, eşi ve 3 çocuğuyla akraba ziyaretinden dönerken 2'inci sınıfa giden kızı Elif, dört başıboş köpeğin saldırısı sonucu ölümle burun buruna geldi.Köpeklerin Elif'e saldırıldığını gören baba Mustafa Tekin, kucağında bulunan 1 yaşındaki Yusuf'la kızını köpeklerden kurtarmak için gitti. Can havliyle kızının yanına koşan baba, dengesini kaybetti. Kucağındaki 1 yaşındaki oğlu Yusuf'la birlikte yere düşen baba Mustafa Tekin, Tekin kendi imkanları ile hastaneye gitti.Öte yandan, köpeklerin küçük kıza saldırdığı ve babanın kucağındaki çocuğuyla kızını kurtarmak için koşarken düştüğü anlar güvenlikkamerası tarafından kaydedildi. Evlatlarıyla birlikte canını zor kurtaran baba Mustafa Tekin kolunun çıktığını, oğlu Yusuf'un da yüzünün parçalandığını söyledi.Baba Tekin, 'Misafirlikten geliyorduk, akşamüzeri saat 9 gibi kızım önden koşunca çöplerin olduğu yerde köpek sürüsü kızıma saldırdı. Bende dayanamadım kucağımdaki ufak bebeğimde vardı 1 yaşında kızımı kurtarmak için koşarken düştüm. Tabi ben düşüncede köpeklerde kaçtı.Zor durumdayız çocuğumun yüzü parçalandı, benim kolum çıktı 20 gündür işe gidemiyorum. Çocuğumu okula gönderemiyorum köpeklerden dolayı acaba tek başına bir şey yapabilir mi, kendini savuna bilir mi diye. Bunlara bir çare bulunmasını istiyorum' dedi.Köpeklerin saldırısına uğrayan Elif ise 'Ben çok korkup, ileriye doğru gittim. Sabah 8.30'da okula gidiyorum, bazen bizim okulun oralarda var.O olay yaşandığı için cesaret edemiyorum çıkmaya o yüzden korkuyorum köpeklerden' dedi.