Ankara'da Cumhur İttifakı birlik mesajı verdi: Başkanlar Kahramankazan'da buluştu

Türkiye aylar sonra yerel seçimler için sandık başında olacak.Cumhur İttifakı, Ankara'da hem büyükşehir hem de ilçe belediye başkan adaylarını açıklama arefesinde iken önemli bir gelişme yaşandı.AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan ve MHP İl Başkanı Alparslan Doğan birlikte Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'u ziyaret etti.Cumhur ittifakının tam bir gövde gösterisine dönen ve samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette başkanlar 'birlik, beraberlik ve zafer' vurgusu yaptı.AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan önce AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanlığı'nda bir araya gelirken, ardından Kahramankazan Belediyesi'ni ziyaret ettiler.Cumhur İttifakı'nın iki önemli partisi Ankara İl Başkanları'nın ilk kez bir ilçede buluşması; önemli siyasi mesajlara sahne oldu.Her iki partinin il başkanları ve Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un dikkat çektiği konuların başında, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin son 4,5 yıllık sürede büyük kan kaybettiği ve temel belediyecilik vasıflarından bile yoksun hale getirilmesi geldi.Bu önemli buluşmanın ev sahibi olarak AK Parti ve MHP İl Başkanlarını ilçede ağırlayan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz bu büyük buluşmaya ev sahipliği yapıyor olmanın gururunu taşıdıklarını ifade ederken şunları söyledi:Kahramankazan'da Cumhur İttifakı'nın iki kıymetli başkanını ağırladık. Hem AK Parti hem MHP İl Başkanlarımız ilk kez bir arada belediyemizi teşrif etti. Bu büyük birliktelikten doğan kuvvet Kahramankazan'ın gücüne güç katmaya devam edecektir. Milletimizin en kıymetli değerlerine sahip çıkmak, bu değerleri geleceğe en doğru şekilde taşıyabilmek için güç ve dava birliği kurmuş ittifakımızın bu önemli buluşması milli ve manevi değerlerimizin bekası için de önemli bir nişanedir. Biz Kahramankazan'da ecdadımızın kanıyla sulanmış bu mukaddes bayrağın altında AK Parti olarak ittifak partimiz MHP ile el ele vererek ilçemizi tüm kıymetli değerlerimizle, daha da güzel yarınlara ulaştıracağız. Allah'ın izniyle, bu birlik ve beraberlik daim olacak, hem Kahramankazan'da hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin her noktasında; ilerleme, gelişim, medeniyet ve maneviyatın garantisi olacaktır.Yerel seçimlere doğru gidilirken Cumhur İttifakı siyasi birliğinin Ankara'daki önemli temsilcilerinin buluşması parti tabanlarında heyecan oluşturdu.