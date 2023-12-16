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Abdulkadir Uraloğlu duyurdu! İki otoyolun ihalesi yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ve Antalya-Alanya Otoyolu ihalelerinin Yap-İşlet-Devret Modeli yapıldığını bildirdi.

Abdulkadir Uraloğlu duyurdu! İki otoyolun ihalesi yapıldı
Ekleme: 16.12.2023 - 11:14 Güncelleme: 16.12.2023 - 11:22 / Editör: Ozge Selin
Abdulkadir Uraloğlu duyurdu! İki otoyolun ihalesi yapıldı
Türkiye son 20 yılda olduğu gibi halka hizmette dev eserler vermeye devam ediyor.

Özellikle ulaşımda çığır açan projelere her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ve Antalya-Alanya Otoyolu ihalelerinin Yap-İşlet-Devret Modeli yapıldığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, “Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ve Antalya-Alanya Otoyolu'nun ihalelerini gerçekleştirdik. İki projeye de firmalar büyük ilgi gösterdi. Gösterilen bu ilgi Türkiye ekonomisine duyulan güvenin göstergesidir” dedi.

Bakan Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun kapalı teklif alma usulü ile yapılan ihalesinde en düşük teklifi Fernas İnşaat Şirketi'nin verdiğini belirterek, “Böylece Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapımının gerçekleştirilmesi yönünde büyük bir adım atıldı. Ardından Antalya-Alanya Otoyolu ihalesini de gerçekleştirdik. Burada da en düşük teklif Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından verildi. Projelerimizin ülkemize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Toplam 120 kilometrelik yol

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun; 101 kilometre 2x3 şeritli otoyol ve 19 kilometre 2x2 şeritli bağlantı yolu olmak üzere toplam 120 kilometre uzunluğunda olduğunu ifade eden Uraloğlu, “Proje kapsamında 7 kavşak, 4 tünel, 8 viyadük ve 3 otoyol hizmet tesisi yapılacak” dedi.

Abdulkadir Uraloğlu duyurdu! İki otoyolun ihalesi yapıldı

'43 ilin geçiş güzergâhında yer alan önemli bir köprü'

Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu projesinin Marmara-Doğu Anadolu, Ege-Karadeniz ve Akdeniz-Karadeniz koridorları arasında ve 43 ilin geçiş güzergâhında yer alan önemli bir köprü özelliği taşıyacağını belirterek, “Otoyol projemizin güzergâhı mevcut Ankara Çevre Yolu'nda yer alan Karapürçek Kavşağı ve Samsun Yolu Kavşağı'nın arasındaki Kızılcaköy mevkiinden başlayacak; Çerikli ilçesinin kuzeyinden Kırıkkale-Yozgat Devlet Yolu'na bağlanacak” açıklamasında bulundu.

'Yük ve yolcu taşımacılığı daha güvenli, hızlı ve konforlu olacak'

“Proje ile bahsedilen istikametlerde yük ve yolcu taşımacılığının daha güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde “Ankara'nın doğu ve kuzey koridoruna, buradan da Ortadoğu ve Kafkas ülkelerine aktarılmış olacak” diyen Uraloğlu, “Ankara-Kırıkkale arasında bulunan mevcut devlet yolundaki trafik yoğunluğu da yapılması planlanan otoyol ile azaltılmış olacak. Otoyolun hayata geçmesi ile birlikte; yakıt tüketimi, araç bakımı ve onarım giderleri gibi ekonomik kayıplar, trafik yoğunluğunun neden olduğu gürültü, çevre kirliliği ve emisyon salınımını en aza inecek” değerlendirmesini yaptı.

Abdulkadir Uraloğlu duyurdu! İki otoyolun ihalesi yapıldı

'Antalya-Alanya Otoyolu'nun da ihalesi yapıldı'

Bakan Uraloğlu ayrıca, seyahat süresini kısaltacak ve konforlu yolculuk imkânı sağlayacak Antalya-Alanya Otoyolu ihalesinin de yapıldığını ve 3 firma arasından en düşük teklifi sunan Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ihaleyi kazandığını belirtti.

Projeye dair bilgiler paylaşan Uraloğlu, “Proje Serik Kavşağı'ndan başlayacak, daha sonra doğuya yönelerek, Serik ve Manavgat ilçeleri sınırları içinde Toros Dağları'nın eteklerindeki koridoru takip edecek ve Konaklı'nın kuzeyinde Batı Kavşağı'nda sona erecek” dedi.

Abdulkadir Uraloğlu duyurdu! İki otoyolun ihalesi yapıldı

Otoyolun toplam uzunluğu 122 kilometre

Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'nde, 84 kilometre 2×3 şeritli otoyol ve 38 kilometre 2×2 şeritli bağlantı yolu bulunduğu aktaran Bakan Uraloğlu, otoyolun toplam uzunluğunun 122 kilometre olduğunu bildirildi. Projede 7 kavşağın 8 tünel, 19 viyadük bulunduğuna dikkati çeken Uraloğlu, otoyolun Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinden geçtiği bilgisini de verdi.
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