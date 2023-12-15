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TPAO'dan yeni sondaj: 3 bin 130 metreye inilecek

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), farklı lokasyondaki yeni bir yapıyı test etmek üzere Kapanlı-1 kuyusu sondajına bugün başlıyor.

TPAO'dan yeni sondaj: 3 bin 130 metreye inilecek
Ekleme: 15.12.2023 - 13:21 Güncelleme: 15.12.2023 - 13:27 / Editör: Ozge Selin
TPAO'dan yeni sondaj: 3 bin 130 metreye inilecek
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Cudi-Gabar Dağı bölgesinde yeni saha arama çalışmalarını sürdürüyor.

TPAO'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Farklı lokasyondaki yeni bir yapıyı test etmek üzere Kapanlı-1 sondajına bugün başlıyoruz.' denildi.

TPAO'dan yeni sondaj: 3 bin 130 metreye inilecek

Hedef 3 bin 130 metre

Açıklamada, hedefin 3 bin 130 metre olduğu belirtildi.

TPAO'dan yeni sondaj: 3 bin 130 metreye inilecek

Ayrıca açıklamada, 'Şırnak'taki mevcut sahalarımıza yenilerini eklemek ve hidrokarbon kaynaklarımızı ekonomimize kazandırmak için dağ-taş, gece-gündüz ve yaz-kış demeden görevdeyiz.' ifadeleri kullanıldı.

Günlük 30 bin varil petrol çıkarılıyor

Öte yandan TPAO, geçtiğimiz günlerde Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında günlük üretim kapasitesinin 30 bin varile ulaştığını duyurmuştu.

TPAO'dan yeni sondaj: 3 bin 130 metreye inilecek

TPAO'nun X sosyal medya hesabından Şırnak'taki petrol üretimine ilişkin yapılan açıklamada, 'Gabar'da rekor üretim! Günlük 30.000 varil petrol. Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açtığımız toplamda 23 kuyuda günlük 30 bin varil petrol üretime ulaştık. 2023 sonu hedefimiz günlük 35 bin varil petrol. 2024 sonu hedefimiz günlük 100 bin varil petrol. Bu başarı, ülkemizin enerji bağımsızlığına doğru attığımız sağlam adımların bir yansımasıdır. Gururla paylaşıyoruz' denilmişti.


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