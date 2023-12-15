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Soykırımın gölgesinde 10. Cuma namazı! İşgalci İsrail polisi katillerin fosfor bombası kullandığını deşifre eden muhabire saldırdı

Gazze’de haftalardır sivillere soykırım uygulayan terör devleti İsrail, işgal altındaki Batı Şeria’ya baskınları sürdürürken Kudüs’te ise her Cuma günü cemaate saldırıyor. Soykırımın 10. Cumasında da gözler Kudüs’e ve Mescid-i Aksa’ya çevrildi. Edinilen son dakika habere göre, İsrail güçleri basına sert müdahalede bulundu.

Soykırımın gölgesinde 10. Cuma namazı! İşgalci İsrail polisi katillerin fosfor bombası kullandığını deşifre eden muhabire saldırdı
Ekleme: 15.12.2023 - 11:15 Güncelleme: 15.12.2023 - 13:42 / Editör: Ozge Selin
Soykırımın gölgesinde 10. Cuma namazı! İşgalci İsrail polisi katillerin fosfor bombası kullandığını deşifre eden muhabire saldırdı
Terör devleti İsrail, Gazze'de 70 gündür dünyanın gözü önünde sivillere soykırım uyguluyor. İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 18 binin üzerine çıkarken terör devleti, işgal altındaki Batı Şeria'ya baskın düzenlemeye ve Kudüs'te her Cuma Mescid-i Aksa cemaatine saldırmaya devam ediyor.

KUDÜS'TE İSRAİL ZULMÜ: HER CAMİ CEMAATİNE SİSTEMATİK SALDIRI

Soykırımın gölgesindeki 10. Cuma gününde de gözler Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya çevrildi. Her hafta Cuma namazı kılan cemaate TOMA'larla ve göz yaşartıcı gazla saldıran terör devleti İsrail, cemaatin üzerine lağım suyu sıkıyor; Filistinlileri gözaltına alıyor.

Terör devleti İsrail, Kudüs sokaklarını lağım suyuna bularken Filistinliler ise her Cuma sokakları köpüklü sularla yıkamaya devam ediyor.

Soykırımın gölgesinde 10. Cuma namazı! İşgalci İsrail polisi katillerin fosfor bombası kullandığını deşifre eden muhabire saldırdı

BASINA MÜDAHALE!

İsrail güçleri bölgeden yayın yapmak isteyen basın mensuplarına sert müdahalelerde bulundu. Bir gazeteci İsrail'in müdahalesi nedeniyle yaralandı.

Kafasına silahla vurulan bir gazetecinin İsrail polisine 'Vur o zaman beni' diye tepki gösterdiği, polisin ise gazeteciyi yerde sürükleyip tekme attığı görüldü.

AA Orta Doğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz, saldırının AA foto muhabirine gerçekleştirildiğini bildirdi. Boyraz, 'Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Al-Kharouf, yanında başka bir kameraman var. Biz buradan gördük polisin yere yatırıp dövdüğünü sizin de gördüğünüz gibi. Yanında olan arkadaş buraya geldi. Hiçbir şey yoktu polis bize arabamıza gitmemizi söyledi dedi. Biz arabamıza giderken bir tane polis geldi yere yatırdı arkasından diğerleri geldi. Bir tanesini mermiyi silahın ağzına vererek göğsüne dayadı ve diğerleri de dövdü.' dedi. Boyraz, arkadaşlarının hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

AA Orta Doğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz, saldırıya uğrayan AA muhabirinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne savaş suçu kanıtı olarak sunulan fosfor bombalarının fotoğrafladığını ifade etti.

Soykırımın gölgesinde 10. Cuma namazı! İşgalci İsrail polisi katillerin fosfor bombası kullandığını deşifre eden muhabire saldırdı
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