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Soykırımcılar birbirine düştü: İyice köşeye sıkıştılar

İçeriden ve dışarıdan artan baskı nedeniyle soykırımcıların etekleri tutuştu. Joe Biden’ın suçladığı Netanyahu ‘Katliamlar sürecek’ diyerek rest çekti

Soykırımcılar birbirine düştü: İyice köşeye sıkıştılar
Ekleme: 15.12.2023 - 09:29 Güncelleme: 15.12.2023 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
Soykırımcılar birbirine düştü: İyice köşeye sıkıştılar
Gazze'deki barbar saldırılarını sürdüren İsrail ve en büyük destekçisi ABD iyice köşeye sıkıştı. İçeriden ve dışarıdan yükselen eleştiriler karşısında Amerikan yönetiminin 'Endişeliyiz' veya 'Sivil kayıplardan üzüntü duyuyoruz' şeklindeki klasik oyalama politikası artık iflas etmiş durumda. Amerikan kamuoyu ile akademi dünyasından sonra kartel medyası, Kongre'deki stajyerler ve dışişleri çalışanlarından oluşan soykırım karşıtı kesime son olarak Beyaz Saray çalışanları da katıldı. Beyaz saray önünde gösteri yapan memurlar acil ateşkes çağrısında bulundu.

'AHLAKI YÖNÜNÜ KAYBETTİ'

Yoğun baskılardan bunalan Biden da faturayı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya kesti. İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım politikasını açıktan eleştiren Biden, İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar sebebiyle dünyanın desteğini kaybettiklerini ve Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Soykırımcılar birbirine düştü: İyice köşeye sıkıştılar

ELEŞTİRİLERİ UMURSAMADI

Biden ardından da şu itirafta bulundu: 'Zamanımın çoğunu, muhtemelen yüzde 75'ini yabancı liderlerle ilgilenerek ve dünyayı dolaşarak geçiriyorum. Dünya çapında Amerika'nın ahlaki yönünü kaybettiğine dair gerçek bir endişe var.' Biden'ın eleştirilerini umursamayan İsrail yönetimi ise peş peşe açıklamalarla Gazze'deki soykırım politikasının süreceğini açıkladı. Netanyahu, uluslararası baskılara rağmen Gazze Şeridi'ndeki saldırılara 'Sonuna kadar devam edeceğiz' diyerek Biden'a meydan okudu.

TÜRKİYE'NİN ROLÜ ÇOK ÖNEMLİ

Filistin Ulusal Konseyi Üyesi Dalal Salameh, İsrail zulmünü SABAH'a anlattı: 'Gazze'de her ev, her insan İsrail için hedef. Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pozisyonu çok önemli. Dünya İsrail saldırganlığını ve işgali durdurma sürecini yönetemedi. Gazze'de her şeye ihtiyacımız var. Türkiye Gazze'deki dramın son bulması için kritik rol üstleniyor.' Betül USTA

İSRAİL BASINI DA ELEŞTİRMEYE BAŞLADI

İsrail gazetesi Jerusalem Post'un Genel Yayın Yönetmeni Avi Mayer, Gazze'de katledilen bir buçuk aylık bebeğin oyuncak olduğu iddiasını taşıyan asılsız haber sonrası görevinden ayrıldı. Haaretz yazarı Noa Limone de 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısında, ordunun esirleri de öldürmeyi öngören 'Hannibal Protokolü'nü uyguladığı izleniminin ortaya çıktığını ve bu iddianın resmi olarak kavuşturulması gerektiğini belirtti.
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