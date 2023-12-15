Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı

Sosyal medya fenomenlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor...Dikan ve Engin Polat ile başlayan furya sürerken, tüm fenomenler tek tek inceleniyor.Bu fenomenler arasında yer alan Ece Ronay'ın geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de bulunan güzellik merkezi kurşunlandı.İş yerine 3 kurşun isabet eden Ece Ronay, ifade vermek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü ve olaylarla alakası olmadığını söyledi.Ronay, yaşadığı olayların ardından kurşunlanan güzellik merkezinin önünde poz vererek, işinin başında olduğunu söyledi.Ancak geçtiğimiz dakikalarda Ronay'ın eski iş yerini kurşunlatmak gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.Ronay, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.