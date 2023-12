Prof. Dr. Şükrü Ersoy’dan İstanbul için dikkat çeken uyarı: Marmara Depremi için süre doldu, her an olabilir

Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında 22 bloklu 370 konutta yıkım çalışmaları başladı. Yıkımı yerinde inceleyen deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Marmara'da en son 1766'da çifte bir deprem olmuş. Bunun süresi doldu. Dolayısıyla her an Marmara'da bir deprem olma potansiyeli var" dedi.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda bugüne kadar 50 binden fazla konut yenilendi. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugün Fatih Mahallesi'nde gerçekleşti. 2 ayrı adada bulunan 22 bloklu 304 konut için çalışmalar başladı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece'deki kentsel dönüşüm faaliyetlerinin yaklaşık 4 yıl içerisinde tamamlanacağını dile getirdi. Yaklaşık bin 500 vatandaşın yaşadığı binaların yıkımını Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve YTÜ İnşaat Fakültesi Dekanı, Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı, AFAD Kurul Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy yerinde inceledi.“HER AN MARMARA'DA BİR DEPREM OLMA POTANSİYELİ VAR”YTÜ İnşaat Fakültesi Dekanı, Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı, AFAD Kurul Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise “Malum Marmara'da büyük bir deprem bekliyoruz ve bu süre de çok uzun olmayacak. Marmara'da büyük deprem olacağını anlamak için uzman olmak gerekmiyor. Tarihsel süreçlere baktığımızda medeniyetlerde önemli yıkımlar yaratan büyük hadiseler var. Marmara'da en son 1766'da çifte bir deprem var. Bunun süresi doldu. Dolayısıyla her an Marmara'da bir deprem olma potansiyeli var...Marmara ve İstanbul hem yapı stoğu açısından hem de nüus açısından Türkiye'nin en büyük yeri. Ayrıca ekonomik verileri düşündüğünüzde buranın ne kadar önemli bir bölge olduğunu hepimiz biliyoruz. Büyükçekmece'de bunlardan bir tanesi. Bu hassasiyeti açısından hem Büyükçekmece'de hem İstanbul ve Marmara' da kentsel dönüşüm çok gerekli . Bu anlamda 1999 depreminden sonra hukuki sorunlar ve finansal sorunlar açısından bir gecikmişlik var. Bunu artık geciktiremeyiz' dedi.“EKONOMİK OLARAK DA ALTINDAN KALKAMAYIZ”İstanbul ve çevresinde olacak depremin büyük yıkım yaratacağını söyleyen Prof. Dr. Ersoy, “Deprem sizi beklemez. Geldiği zaman önemli bir yıkım yapar. Özellikle böyle sıvılaşabilir zeminlerde etkisi daha fazla olabilir. Bunun için uzmanların söyledikleri değil 2023' de etkilen 11 tane ilimize bakın. Bu milat olmayacaksa ben artık söyleyecek kelime bulamıyorum. Ekonomik olarak altından kalkamayız. Bu bakımdan kentsel dönüşüm projeleri çok takdir ediyoruz. Büyükçekmece İstanbul depremine dirençli bir kent olarak hazırlanacaktır' diye konuştu.AVRUPA YAKASI HALİÇ KIYISININ GÜNEYİNDEKİ TÜM İLÇELER ZEMİN BAKIMINDAN HASSASİstanbul zemini hakkında konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Zemin hassasiyetini söyleyecek olursak özellikle Avrupa yakası Haliç kıyısının güneyindeki tüm ilçeler zemin bakımından hassas. Buralarda bina tabi yapılacak ama hakkını vererek yapılmalı. Zemin ile yapının barışık olduğu bir mühendislik uygularsanız depremde bir şey olmaz. Depremde güvenli olan yerler sokaklar değil evlerin içidir. Eviniz güvenliyse sokağa çıkmamıza da gerek yok. Sokaklarda aylarınızı yıllarınızı harcayamazsınız. Bizim için kolay olan sağlam binalardır. Dirençli kentlerdir. Şu anda bu tür örnekleri görmekte şahsen bir deprem uzmanı olarak beni mutlu ediyor” dedi.32 yıldır yıkımı yapılan binada oturan Aynur Kantancıoğlu, “Bazı çatlaklar vardı binamızda. 99 depremini yaşadım. Çok hafif bir sarsıntı oldu öyle abartılı bir şey değildi. Tabi korku yaşadım. Bodrumda çatlaklarımız çoktu. Sağ olsun başkanımız ilgilendi” ifadelerini kullandı.“BÜYÜKÇEKMECE HALKIMIZIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ GARANTİ ALTINA ALMAYA ÇALIŞAN BİR BELEDİYEYİZ”Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ise “Geçen hafta grup toplantısında 5.1 büyüklüğündeki depremde sarsıldık ve o anda da Büyükçekmece'deki kentsel dönüşümü konuşuyorduk. Hızlanmamız lazım çünkü bilim insanlarının bize vermiş olduğu bilgilere göre hiç rahat değiliz. En büyük adalardan bir tanesi bulunduğumuz yerdi. Yaklaşık 18 bin metrekarelik alanda bin 500 insanın yaşadığı 370 bağımsız bölümden oluşan adayı komple yıktık. En tehlikeli yerlerimizden bir tanesi burasıydı. Burada da bin 500 vatandaşımızın canı kurtarıldı. Büyükçekmece Belediyesi Türkiye'de bu kentsel dönüşümü çok tertipli yürüten bir belediye. Yaklaşık 50 binden fazla konutu yeniledik. Sadece vatandaş belediye müteahhit üçgeninden yaptık. Deprem gelmeden büyük olası Marmara Depremi yaşanmadan Büyükçekmece halkımızın can ve mal güvenliğini garanti altına almaya çalışan bir belediyeyiz. Yaklaşık yüzde 35'lik bir bölüm kaldı. 3-3 buçuk yıl içerisinde bitiririz” dedi.“EN BÜYÜK SORUNUMUZ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NDEN ÇIKMAYAN İMAR PLANLARI”Büyükçekmece merkezde herhangi bir plan sorununun olmadığını dile getiren Akgün, “En büyük sorunumuz Büyükşehir Belediye Meclisi'nden çıkmayan imar planları. Bunlar Tepecik, Türkoba, Kumburgaz imar planlarıdır. İmar planları çıktığı takdirde o bölgelerdeki vatandaşlarımızın da can ve mal emniyetini sağlamak için kentsel dönüşümümüzü Kumburgaz ve Tepecik bölgemizde devam ettireceğiz. Vatandaşımız son derece memnun. Devletten, Büyükşehir'den veya herhangi bir yerden yardım gelmeyeceğini bilerek kendi yağımızda kavrulmaya, yıkılacak ve insanları öldürecek binaları yıkmaya devam ediyoruz. Sadece bina yıkmıyoruz kenti tümüyle yeniliyoruz. Otopark peyzaj sorunlarını çözüyoruz Akdeniz mimarisinden oluşan yeni bir Büyükçekmece'yi halkımıza hediye etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.Büyükşehir meclisinden yıllardan beri bekleyen Tepecik planları Tepecik halkını tehdit ettiğini dile getiren Akgün, “Kumburgaz sahil şeridindeki binaların iki kattan sonra ne kadar blok varsa 5.5 - 6 büyüklüğünde bir deprem olduğu takdirde hepsi yerle bir olur. Kimse çıkamaz. Bugüne kadar Büyükşehir meclisi yaklaşık 15 yıldır yalvarmamıza rağmen bir adım dahi atmadılar. 15 - 20 yıldan beri yalvarıyoruz. Artık 31 Mart 2024 seçimlerini bekliyoruz. İnşallah yeni gelecek mecliste bu planları yaparız. Kumburgaz, Tepecek, Türkoba halkımızın canını kurtarırız” ifadelerini kullandı.