PKK'ya Pençe-Kilit darbesi! İki terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman Türk askerinin eli kanlı terör örgütleriyle olan kararlı mücadelesi tüm hızıyla devam ederken Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen teröristlere hak ettikleri ceza verildi.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.'' ifadelerine yer verildi.Açıklamanın devamında ''Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!'' denildi.