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Özgür Özel’in yol arkadaşlarından küstah çağrı: Kürsüden teröristbaşı Öcalan'a selam gönderdiler!

CHP'de isimler değişti ancak zihniyet aynı kaldı. Yeni genel başkan Özgür Özel, yerel seçimlerde ittifak yapmak için terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HEDEP yani yeni ismiyle DEM Partisi'nin kapısını çaldı. Katıldığı şehit cenazesinden saatler sonra partinin Eş Genel Başkanları Tulay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan ile tokalaştı. Özgür Özel'in yol arkadaşları ise saatler sonra teröristbaşı Abdullah Öcalan'a selam yolladı. Tülay Hatimoğulları'nın sözlerine tepki yağdı...

Özgür Özel’in yol arkadaşlarından küstah çağrı: Kürsüden teröristbaşı Öcalan'a selam gönderdiler!
Ekleme: 15.12.2023 - 13:01 Güncelleme: 15.12.2023 - 13:12 / Editör: Ozge Selin
Özgür Özel’in yol arkadaşlarından küstah çağrı: Kürsüden teröristbaşı Öcalan'a selam gönderdiler!
Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından değişim kavgası başladı.

13 yıllık genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha yenilgiye uğradı. Kurultay'da kürsüden terör suçlarından tutuklu olan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya selam yolladı.

En yakın rakibi Özgür Özel de ondan örnek aldı. Kürsüden hem Selahattin Demirtaş'a hem de Osman Kavala'ya selam göndererek CHP'de isimlerin değişeceğini ancak zihniyetin aynı kalacağını kanıtladı.

Özgür Özel’in yol arkadaşlarından küstah çağrı: Kürsüden teröristbaşı Öcalan'a selam gönderdiler!

İYİ PARTİ KAPIYI KAPATINCA...

Kurultayda Kılıçdaroğlu'nu devirerek genel başkan olan Özgür Özel, yerel seçim için çalışmalara başladı. Büyükşehirleri kaybetme korkusu yaşayan Özel, önce İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüşme yaptı. Ancak olumsuz yanıt aldı.

DEM PARTİSİ'NDEN RANDEVU İSTEDİ

Paniğe kapılan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HEDEP yani yeni ismiyle DEM Partisi'yle görüşmek için randevu aldı.

Özgür Özel’in yol arkadaşlarından küstah çağrı: Kürsüden teröristbaşı Öcalan'a selam gönderdiler!

ŞEHİT CENAZESİNİN ARDINDAN ORAYA KOŞTU

Önceki gün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in cenaze törenine katılan Özgür Özel, saatler sonra terör destekçisi DEM Partisi'nin kapısını çaldı.

Partinin Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan ile tokalaştı. Şehit cenazesinden saatler sonra yaşanan bu saygısızlık büyük tepki aldı.

Özgür Özel’in yol arkadaşlarından küstah çağrı: Kürsüden teröristbaşı Öcalan'a selam gönderdiler!

KÜRSÜDEN SELAM YOLLADI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın, partisinin Kadın Meclisi toplantısında yaptığı konuşma ise terör örgütü ile ortaklığını bir kez daha kanıtladı. Özgür Özel'in ittifak kurmak için yoğun çaba harcadığı DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, kürsüden teröristbaşı Öcalan'a selam yolladı. 'Sayın Öcalan için hapishanelerde açlık grevleri devam ediyor. Onların başlatmış olduğu onurlu nöbeti selamlıyorum' ifadelerini kullandı.


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