Özgür Özel’in yol arkadaşlarından küstah çağrı: Kürsüden teröristbaşı Öcalan'a selam gönderdiler!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından değişim kavgası başladı.13 yıllık genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha yenilgiye uğradı. Kurultay'da kürsüden terör suçlarından tutuklu olan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya selam yolladı.En yakın rakibi Özgür Özel de ondan örnek aldı. Kürsüden hem Selahattin Demirtaş'a hem de Osman Kavala'ya selam göndererek CHP'de isimlerin değişeceğini ancak zihniyetin aynı kalacağını kanıtladı.Kurultayda Kılıçdaroğlu'nu devirerek genel başkan olan Özgür Özel, yerel seçim için çalışmalara başladı. Büyükşehirleri kaybetme korkusu yaşayan Özel, önce İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüşme yaptı. Ancak olumsuz yanıt aldı.Paniğe kapılan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun izinden giderek terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HEDEP yani yeni ismiyle DEM Partisi'yle görüşmek için randevu aldı.Önceki gün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in cenaze törenine katılan Özgür Özel, saatler sonra terör destekçisi DEM Partisi'nin kapısını çaldı.Partinin Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan ile tokalaştı. Şehit cenazesinden saatler sonra yaşanan bu saygısızlık büyük tepki aldı.DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın, partisinin Kadın Meclisi toplantısında yaptığı konuşma ise terör örgütü ile ortaklığını bir kez daha kanıtladı. Özgür Özel'in ittifak kurmak için yoğun çaba harcadığı DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, kürsüden teröristbaşı Öcalan'a selam yolladı. 'Sayın Öcalan için hapishanelerde açlık grevleri devam ediyor. Onların başlatmış olduğu onurlu nöbeti selamlıyorum' ifadelerini kullandı.