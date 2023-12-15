Ordu'da kuyumculara sahte Cumhuriyet altını sattı! Şüpheli yakalandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 2 kuyumcuya 4 sahte Cumhuriyet altını satarak, dolandıran Z.K. isimli şahıs, başka bir kuyumcuyu dolandırmak isterken yakalandı. Z.K. ile birlikte hareket ettiği belirlenen Y.Ş. de gözaltına alındı.

Ordu'da kuyumcuları dolandıran şüpheliler polisin dikkatinden kaçmadı..Dün akşam saatlerinde Sırrı Paşa Caddesi'nde meydana gelen olayda, il dışından gelen Z.K., girdiği kuyumcuda Cumhuriyet altınını bozdurmak istedi.Atölyeye gönderilen altının, yapılan incelemede sahte olduğu tespit edildi.Atölye çalışanları tarafından tutulan Z.K., ihbarla gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturmayı derinleştiren polis, Z.K. ile birlikte hareket ettiğini tesit ettiği Y.Ş.'yi (36) de yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, Ordu Adliyesi'ne sevk edildi. Kuyumcudaki o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.Şüphelinin, aynı yöntemle caddedeki 2 kuyumcuya da 4 sahte Cumhuriyet altını sattığı ve yaklaşık 50 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.