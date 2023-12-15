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Motosiklet kullanıcıları dikkat! O kural fiyatları düşürecek...

Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanan 6 ay 6 bin kilometre kuralı artık motosikletler için de uygulanacak. Bu kapsamda ikinci el motosiklet fiyatlarında yüzde 20 düşüş bekleniyor.

Ekleme: 15.12.2023 - 09:45 Güncelleme: 15.12.2023 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Motosiklet kullanıcıları dikkat! O kural fiyatları düşürecek...
İkinci el otomobil satışında uygulanan 6 ay 6 bin kilometre kuralına motosikletin de dahil edilmesine ilişkin yönetmelik, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

Uzun süredir aşırı artış yaşanan motosiklet fiyatlarında düşüş beklenyior. Ayrıca motosiklet satıcıları, yatırım için alanların ve al satçı diye tabir edilen vatandaşların bu kural ile önlerinin kesileceğini söyledi.

İkinci el motosiklet piyasasının durgun devam ettiğini belirten motosiklet satıcısı Yılmaz Kahraman, şu ifadeleri kullandı:

Bu durum fiyatların yüksek olmasından kaynaklı. Yoksa şu anda motosiklete talep var. Resmi gazete yayınlanan kararı olumlu buluyoruz. Karar sonrası vatandaşlar ikinci el motor yerine sıfır motorlara yönelecektir.

'Yüzde 20 gerileme bekliyoruz'

Tabi bu durum sonrası belirli bir süre sonrası ikinci el motor alımlarında da hareketlilik başlayacaktır. İkinci el motor fiyatlarında yüzde 20 kadar gerileme bekliyoruz. Tabii bu karar sonrası yatırımlık için al sat yapmak için fazladan motor alanları piyasadan silecektir.

Çünkü 6 ay ve 6 bin kilometre kadar motoru satamayacaklar bu da etken olacaktır. Bunun örneğini ikinci el otomobil piyasasında gördük. Motosiklet piyasasında da göreceğiz. Biz devletimizin aldığı kararı olumlu buluyoruz.

Motosiklet piyasasında satışların durgun olduğunu vurgulayan motosiklet satıcısı Mustafa Teke ise görüşlerini şu sözlerle ifade etti:

Eskiden bayilerde motosiklet bulunmuyordu şimdi biraz daha rahatladı piyasa. Şu anda daha çok motoru elinden çıkarmaya çalışıyor. Mevsimin kış olması etken de olabiliyor. Devletimizin aldığı kararı destekliyoruz.

Piyasada olan şişik fiyatlar gerileyecektir. Bayiler kampanyalara başladı. İkinci el fiyatlarına da etkisi olacaktır. Bizler bu durumu olumlu buluyoruz. Bizler devletimizin her zaman yanındayız.

Fiyatlar şişti. Sıfır kampanyalar ne kadar çok olursa ikinci el piyasasında da ona göre gerilemeler olur.


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