MEB'den öğrencilere müjde: Karne günü gelmeden 3 gün tatil sürprizi!

Milyonlarca öğrenci ve veliler sömestr tatilini dört gözle bekliyor. Ancak sömestr tatilinden önce öğrencilere sevindirici bir haber geldi. MEB'in yaptığı açıklamaya göre, öğrenciler hafta sonu dahil toplam 3 gün tatil yapacak.

1. dönem ara tatili 13-17 Kasım tarihlerinde yapılmıştı ve öğrenciler hafta sonu dahil toplam 9 gün tatil yapmıştı. Sırada ise yılbaşı tatili var. Bu yıl 1 Ocak Pazartesi gününe denk geliyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da resmi tatil dolayısıyla okulların tatil edilmesi bekleniyor.Böylelikle öğrenciler hafta sonu dahil toplam 3 gün tatil yapacak.30 Aralık 2023 Cumartesi,31 Aralık 2023 Pazar,1 Ocak 2024 Pazartesi.2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre 1. dönem sonunda 19 Ocak Cuma günü okullar yarıyıl tatili sebebiyle kapanacak. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 5 Şubat 2024 tarihinde başlayacak. Hafta sonu ile birlikte yarıyıl tatili toplam 16 gün sürecek. Öğrenciler için yarıyıl tatilinde okulların kapalı olduğu günler şu şekilde;20 Ocak Cumartesi21 Ocak Pazar22 Ocak Pazartesi23 Ocak Salı24 Ocak Çarşamba25 Ocak Perşembe26 Ocak Cuma27 Ocak Cumartesi28 Ocak Pazar29 Ocak Pazartesi30 Ocak Salı31 Ocak Çarşamba1 Şubat Perşembe2 Şubat Cuma3 Şubat Cumartesi4 Şubat PazarOkulların açılması 11 Eylül 2023Birinci ara tatil 14-17 Kasım 2023Yarıyıl Tatili 22 Ocak-2 Şubat 2024İkinci ara tatil 8-12 Nisan 2024Okulların kapanması 14 Haziran 2024