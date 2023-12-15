MEB'den öğrencilere müjde: Karne günü gelmeden 3 gün tatil sürprizi!
Milyonlarca öğrenci ve veliler sömestr tatilini dört gözle bekliyor. Ancak sömestr tatilinden önce öğrencilere sevindirici bir haber geldi. MEB'in yaptığı açıklamaya göre, öğrenciler hafta sonu dahil toplam 3 gün tatil yapacak.
1. dönem ara tatili 13-17 Kasım tarihlerinde yapılmıştı ve öğrenciler hafta sonu dahil toplam 9 gün tatil yapmıştı. Sırada ise yılbaşı tatili var. Bu yıl 1 Ocak Pazartesi gününe denk geliyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da resmi tatil dolayısıyla okulların tatil edilmesi bekleniyor.Böylelikle öğrenciler hafta sonu dahil toplam 3 gün tatil yapacak.
İşte yılbaşı tatili günleri;
30 Aralık 2023 Cumartesi,
31 Aralık 2023 Pazar,
1 Ocak 2024 Pazartesi.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN YAPILACAK?
2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre 1. dönem sonunda 19 Ocak Cuma günü okullar yarıyıl tatili sebebiyle kapanacak. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 5 Şubat 2024 tarihinde başlayacak. Hafta sonu ile birlikte yarıyıl tatili toplam 16 gün sürecek. Öğrenciler için yarıyıl tatilinde okulların kapalı olduğu günler şu şekilde;
20 Ocak Cumartesi
21 Ocak Pazar
22 Ocak Pazartesi
23 Ocak Salı
24 Ocak Çarşamba
25 Ocak Perşembe
26 Ocak Cuma
27 Ocak Cumartesi
28 Ocak Pazar
29 Ocak Pazartesi
30 Ocak Salı
31 Ocak Çarşamba
1 Şubat Perşembe
2 Şubat Cuma
3 Şubat Cumartesi
4 Şubat Pazar
MEB 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
Okulların açılması 11 Eylül 2023
Birinci ara tatil 14-17 Kasım 2023
Yarıyıl Tatili 22 Ocak-2 Şubat 2024
İkinci ara tatil 8-12 Nisan 2024
Okulların kapanması 14 Haziran 2024
İşte yılbaşı tatili günleri;
30 Aralık 2023 Cumartesi,
31 Aralık 2023 Pazar,
1 Ocak 2024 Pazartesi.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN YAPILACAK?
2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre 1. dönem sonunda 19 Ocak Cuma günü okullar yarıyıl tatili sebebiyle kapanacak. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 5 Şubat 2024 tarihinde başlayacak. Hafta sonu ile birlikte yarıyıl tatili toplam 16 gün sürecek. Öğrenciler için yarıyıl tatilinde okulların kapalı olduğu günler şu şekilde;
20 Ocak Cumartesi
21 Ocak Pazar
22 Ocak Pazartesi
23 Ocak Salı
24 Ocak Çarşamba
25 Ocak Perşembe
26 Ocak Cuma
27 Ocak Cumartesi
28 Ocak Pazar
29 Ocak Pazartesi
30 Ocak Salı
31 Ocak Çarşamba
1 Şubat Perşembe
2 Şubat Cuma
3 Şubat Cumartesi
4 Şubat Pazar
MEB 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
Okulların açılması 11 Eylül 2023
Birinci ara tatil 14-17 Kasım 2023
Yarıyıl Tatili 22 Ocak-2 Şubat 2024
İkinci ara tatil 8-12 Nisan 2024
Okulların kapanması 14 Haziran 2024