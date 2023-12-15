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MEB'den öğrencilere müjde: Karne günü gelmeden 3 gün tatil sürprizi!

Milyonlarca öğrenci ve veliler sömestr tatilini dört gözle bekliyor. Ancak sömestr tatilinden önce öğrencilere sevindirici bir haber geldi. MEB'in yaptığı açıklamaya göre, öğrenciler hafta sonu dahil toplam 3 gün tatil yapacak.

Ekleme: 15.12.2023 - 09:24 Güncelleme: 15.12.2023 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
MEB'den öğrencilere müjde: Karne günü gelmeden 3 gün tatil sürprizi!1. dönem ara tatili 13-17 Kasım tarihlerinde yapılmıştı ve öğrenciler hafta sonu dahil toplam 9 gün tatil yapmıştı. Sırada ise yılbaşı tatili var. Bu yıl 1 Ocak Pazartesi gününe denk geliyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da resmi tatil dolayısıyla okulların tatil edilmesi bekleniyor.Böylelikle öğrenciler hafta sonu dahil toplam 3 gün tatil yapacak.

İşte yılbaşı tatili günleri;

30 Aralık 2023 Cumartesi,

31 Aralık 2023 Pazar,

1 Ocak 2024 Pazartesi.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN YAPILACAK?
2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre 1. dönem sonunda 19 Ocak Cuma günü okullar yarıyıl tatili sebebiyle kapanacak. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 5 Şubat 2024 tarihinde başlayacak. Hafta sonu ile birlikte yarıyıl tatili toplam 16 gün sürecek. Öğrenciler için yarıyıl tatilinde okulların kapalı olduğu günler şu şekilde;

20 Ocak Cumartesi

21 Ocak Pazar

22 Ocak Pazartesi

23 Ocak Salı

24 Ocak Çarşamba

25 Ocak Perşembe

26 Ocak Cuma

27 Ocak Cumartesi

28 Ocak Pazar

29 Ocak Pazartesi

30 Ocak Salı

31 Ocak Çarşamba

1 Şubat Perşembe

2 Şubat Cuma

3 Şubat Cumartesi

4 Şubat Pazar

MEB 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
Okulların açılması 11 Eylül 2023

Birinci ara tatil 14-17 Kasım 2023

Yarıyıl Tatili 22 Ocak-2 Şubat 2024

İkinci ara tatil 8-12 Nisan 2024

Okulların kapanması 14 Haziran 2024
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