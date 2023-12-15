İzmir'de DEAŞ operasyonu: 3 terörist yakalandı
İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyon kapsamında, çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu 3 terörist yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, çatışma bölgeleri ile irtibatlı yabancı uyruklu şahısların eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar sürüyor.
3 KİŞİ YAKALANDI
Bu kapsamda, geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu 3 şahıs bugün yakalandı.
Gözaltına alınan militanların adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.