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İYİ Parti karmakarışık! İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e operasyon

İYİ Parti'nin İBB üyelerindeki başkaldırısı sonrası, ilgili tüm isimlerin ihracı istendi. İyi Parti, yaşananları "İmamoğlu'nun operasyonu" olarak tanımladı. Akşener'in yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı, Ece Güner istifa etti.

Ekleme: 15.12.2023 - 09:14 Güncelleme: 15.12.2023 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti karmakarışık! İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e operasyon
28 Mayıs'taki seçim hezimeti sonrası birbirine cephe alan CHP ile İyi Parti arasında bu kez 'İstanbul' kavgası başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında zehir zemberek açıklamalar yapan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mete Koca, 'Seni başkan seçtirmeyeceğiz' dedi.

İYİ Parti'de CHP ile işbirliğini savunan isimler bir bir partiden uzaklaştırılmaya başlandı.

'İMAMOĞLU OPERASYONU'

İttifakı savunan isimlerden olan İBB Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talimatı üzerine görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

İstifa sonrası Meclis'te yer alan İyi Partili üyelerin ezici çoğunluğu, Özkan'ı bir kez daha aday gösterip tekrar grup başkanvekili yapınca kıyamet koptu.

İmamoğlu'nun İyi Parti'ye Meclis üyeleri üzerinden 'operasyon çektiği' iddiası siyaset gündemine bomba gibi düştü.

İYİ Parti karmakarışık! İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e operasyon

'SENİ BAŞKAN SEÇTİRMEYECEĞİZ'

Yaşananlara ve ortaya atılan iddialara İyi Parti'den zehir zemberek açıklamalar geldi.

İYİ Parti karmakarışık! İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e operasyon

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na meydan okuyan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mete Koca, 'CHP'nin eş genel başkanı, İBB Meclis üyeleri üzerinden operasyon çekiyor.

Operasyonun büyüğü 31 Mart'ta olacak sayın eş başkan. Seni başkan seçtirmeyeceğiz' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti karmakarışık! İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e operasyon

Gelişmeler sonrası parti içindeki ittifak anlaşmazlığı dün bir kez daha zirve yaptı.

İşbirliği isteyen genel başkan yardımcılarından Ahmet Zeki Üçok görevden alındı, Ece Güner ise istifasını duyurdu.

İYİ Parti karmakarışık! İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e operasyon

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