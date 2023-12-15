İstanbul’da garip olay! Otomobiliyle takla atan sürücü öyle bir şey yaptı ki…

İstanbul'da sabah saatlerinde bir sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle refüje çarparak takla attı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağırıldı. Kazanın ardından sürücünün yaptığı hareket herkesi şoka uğrattı…

Kazayı gören İmdat Kahraman 'Ben otobüsteydim. Gözümüzün önünde refüje çarparak takla attı. Sonra aracın içinden kendi imkanlarıyla çıktı. Telefon etti. Köprü altında bir arabaya binerek gitti.Kendinde değildi ama kendie geldi.Ambulansı kabul etmedi' dedi.Görgü tanığı Mehmet Güney ise 'Bu arkadaş süratli geldi. Buradaki demire çarparak takla attı.Hal ve hareketleri dengesizdi. Köprünün altında bir araca bindi ve gitti. Arabayı bırakıp kaçtı gitti' diye konuştu.