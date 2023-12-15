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İnterpol Kırmızı Bülten’le farklı suçlardan aranan İngiliz ve Çin uyruklu iki firari İstanbul'da yakalandı

İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan ve Belçika’da ülke genelinde uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İngiliz uyruklu Zakir Mıah Mohammed İstanbul Büyükçekmece’de, İnterpol Kırmızı Bülten’le Vietnam’da ağır yaralama suçuyla aranan Çin uyruklu Chen Xuefeng ise İstanbul Bağcılar’da, düzenlenen “KAFES-20” operasyonlarıyla yakalandı.

Ekleme: 15.12.2023 - 08:29 Güncelleme: 15.12.2023 - 09:01 / Editör: Ozge Selin
İnterpol Kırmızı Bülten’le farklı suçlardan aranan İngiliz ve Çin uyruklu iki firari İstanbul'da yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Belçika'da ülke genelinde uyuşturucu dağıtımını organize eden örgüt elebaşı İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Mıah'ın İstanbul Büyükçekmece'de, kırmızı bültenle Vietnam'da ağır yaralama suçuyla aranan Çin uyruklu Chen Xuefeng'ın İstanbul Bağcılar'da, düzenlenen “Kafes-20” operasyonlarıyla yakalandıklarını açıkladı.


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyonlara ilişkin paylaşımı şu şekilde;
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu, İnterpol tarafından çıkarılan kırmızı bülten ile aranan 2 kişi İstanbul’da yakalandı.

İnterpol Kırmızı Bülten’le farklı suçlardan aranan İngiliz ve Çin uyruklu iki firari İstanbul'da yakalandı

Haklarında İnterpol tarafından Kırmızı Bülten çıkarılan Mohammed Zakir Mıah Büyükçekmece’de ve Chen Xuefeng ise Bağcılarda yapılan Kafes-20 operasyonlarıyla kıskıvrak yakalandı. Chen Xuefen’inm Vietnam’a iade işlemleri tamamlandı.

Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle
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