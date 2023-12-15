İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Murat Karayılan'ın koruması Yunus Aras etkisiz hale getirildi

4 Aralık'ta düzenlenen Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristin Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan'ın korumalığını yapan 'Herekol Hezex' kod adlı Yunus Aras olduğu tespit edildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.'Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Mardin ili Dargeçit ilçesi Alayurt mahallesi kırsalında takibe alınan 2 BTÖ mensubu terörist, 4 Aralık'ta Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirilmişti.Etkisiz hale getirilen teröristlerden kimliği belirlenemeyen BTÖ Mensubunun DNA testinde Herekol Hezex (K) Yunus Aras olduğu belirlendi. Bu teröristin 2019 yılında Irak'ın kuzeyinde BTÖ'nün sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan'ın korumalığını yaptığı da belirlendi.'Teröristin 4 güvenlik görevlisinin şehit edildiği eyleme katıldığı tespit edildi.