İbrahim Yumaklı: Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor

Tarım ve hayvancılık yapan üreticiler desteklenmeye devam ediliyor.

Bakan Yumaklı, tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, '2 milyar 32 milyon 291 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun' ifadelerini kullandı.