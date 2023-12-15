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İBB'den bir skandal daha! 'Terör propagandası' yapan Rojda Şenses'e konser

Diyarbakır'da "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan keisnleşmiş cezası bulunan Rojde Şenses, İstanbul'da büyük bir konser verdi. Şenses'in konser vermesini ise Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık koltuğunda oturduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi sağladı.

İBB'den bir skandal daha! 'Terör propagandası' yapan Rojda Şenses'e konser
Ekleme: 15.12.2023 - 10:56 Güncelleme: 15.12.2023 - 10:59 / Editör: Ozge Selin
İBB'den bir skandal daha! 'Terör propagandası' yapan Rojda Şenses'e konser
Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği günden beri hzimet yapmayışı ve terör propagandası yapanlara karşı olan sempatisiyle gündeme geliyor.

Seçim dönemi belediye başkanlığı görevini unutup il il gezen ve terör örgütünün selamlama işaretini kullanan İmamoğlu, hiçbir projesini de gerçekleştirmedi.

Her sabah binbir çileyle işe gidip gelen ancak bir türlü çözüme kavuşmayan sorunlarla boğuşan İstanbullu'nun hizmet parası, Rojda Şenses'e gitti.

Rojda konser verdi, para İBB'den çıktı

Terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Rojda Şenses, İstanbul'da tüm masraflarını İBB'nin karşıladığı bir konser düzenledi.

İBB'den bir skandal daha! 'Terör propagandası' yapan Rojda Şenses'e konser

Olayın geçmişi

Diyarbakır'da düzenlenen bir festival kapsamında konser veren Rojda Şenses, ‘Heval Kamuran (Yoldaş Kamuran)' isimli şarkıyı söyledi.

Bu şarkıyla terör örgütü propagandası yapan Şenses, Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava ile 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dönemin savcısı, Diyarbakır Kültür ve Sanat Festivali'nde sanık Rojda Şenses'in, iki ayrı konserde ‘Heval Kamuran' isimli şarkıyı söylediği, bu sırada konsere katılanlardan bazılarının terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine pankart açtığını ve slogan attığını bildirdi. Bu şarkının Kürtçe ve Türkçe sözlerine yer veren savcı, sanığın Terörle Mücadele Kanunun 7/2 maddesini kapsayan ‘Terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan, 2 kez 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

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