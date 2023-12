Filistinli çocukları ziyaret eden Emine Erdoğan'dan yeni paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan dün Gazze'den getirilerek, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Filistinli çocukları ziyaret etti.Hastanedeki 16 çocuğu ziyaret eden Emine Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç.Dr. Bülent Güngörer ile Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Ferit Kulalı ile doktorlar eşlik etti.Emine Erdoğan, çocukların sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı. Çocuklarla tek tek ilgilenen Emine Erdoğan, yakınlarına da 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Emine Erdoğan, 'Bacaklarımı hissedemiyorum' sözüyle tanınan 9 yaşındaki Gazzeli Retal Ashour'u da ziyaret etti. Doktorlar, Emine Erdoğan'a çocuğun bacağının iyileşeceği haberini verdi.Gazze'de İsrail saldırılarında annesi ve kız kardeşini kaybeden Zaina Jarbou (6), Emine Erdoğan'a 'Küçük bir kız çocuğu' adlı şarkıyı söyledi.Şarkının, 'Küçük Filistinli bir kızdım. Gül yaşındaydım. İyi kalpli, iyi niyetliydim. Kimseye zarar vermiyordum. Evimi yerimi biliyordum. Ailem ne kadar güzel etrafımdaydı. İstediğim her şey yanımdaydı. Sevgiyle yaşıyorduk. Ülkemize birkaç terörist geldi. Babamı öldürdüler, kardeşimi götürdüler. Artık buralar bizim dediler. Bu beni çok ağlattı.' sözleri herkesi duygulandırdı.Emine Erdoğan, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da 'Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Filistinli çocuklarımızın güvende ve iyi olduklarını görmek, bir nebze de olsa umutlarımızı tazeledi. Sağlık durumları hakkında doktorlarımızdan bilgi aldım. Bundan sonraki sürecin ben de takipçisi olacağım. Rabbim'den her bir yavrumuza acil şifa diliyorum. Bütün kalbimle, abluka altındaki Gazze'de yaşam mücadelesi veren Filistinli masum tüm çocuklar için derhal kalıcı ateşkes ilan edilmesini ve insani yardımların sağlanmasını talep ediyorum' ifadelerini kullanmıştı.Emine Erdoğan bugün yaptığı paylaşımda ise, 'Gazze'den, savaşın içinden çıkmalarına rağmen bizi güler yüzle, samimiyetle, şarkılarla karşılayan çocuklarımız yegâne teselli kaynağımız.Gözlerindeki korkunun, minik kalplerindeki acının dinmesini canıgönülden diliyor, Filistin topraklarında bir an önce barış ve güven ortamının tesis edilmesini temenni ediyorum.' ifadelerini kullandı.