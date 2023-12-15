Fahrettin Altun'dan bürokratik vesayet yorumu: Cumhurbaşkanımız güçlü şekilde üstesinden geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Cumhuriyetin 100. Yılı ve Türk Bürokrasisi Paneli'nde açıklamalarda bulundu.Konuşmasında Türk siyasetinin yeni dönemine 2000'li yıllarda girdiğini vurgulayan Fahrettin Altun, bürokratik direncin ilk yıllarda kendisini gösterdiğini de aktardı.Bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı tutumuna değinen Fahrettin Altun, vesayetçilerin direnişe geçtiğini, ancak başarısız olduklarını söyledi.Altun konuşmasında, bu meydan okumanın karşısında halkın geniş desteğini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği güçlü duruşu da ekledi.Konuşmadaki kilit nokta ise Altun'un, 'Cumhurbaşkanımız, bürokratik vesayete güçlü şekilde karşı koydu' ifadeleri oldu.Hiç şüphesiz ki 2000'li yıllar, Türk Siyaseti'nde yeni bir dönemin başlangıcını işaret eder. İktidara geldiği ilk yıllarda vesayetçi zihniyetin sultasındaki merkez bürokratik direnç, bu süreçte elbette kendisini göstermiştir.Fakat bu yıllardan itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde statükocu olarak niteleyebileceğimiz bürokrasi ile mücadelede, olağanüstü bir kararlılık sergilenmiştir.Vesayetçiler bunun karşısında meşru ve seçilmiş iktidarın devlet yönetimindeki etkisine karşı tüm imkanlarıyla direnişe geçmiştir. Fakat Cumhurbaşkanımız, bu meydan okumanın üstesinden halkın geniş desteğini alarak gelmiştir.Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanlığı döneminden itibaren kamusal alanda bürokratik yapıların temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasına müdahale edemeyeceğini savunmuştur. Bu yaklaşımla adımlar atmıştır. Ve dahası, temel hak ve özgürlükler noktasında güven veren açıklamalar ve reformlarla, bürokratik vesayete karşı güçlü bir performans, güçlü bir duruş sergilemiştir.