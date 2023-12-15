Eski bakan Yaşar Okuyan hastaneye kaldırıldı! Son durumu kızı Ülkü Okuyan paylaştı: Maalesef kritik

Yaşar Okuyan, dün sabah iç kanama geçirip yoğun bakıma alındı. Yaşar Okuyan'ın kızı Ülkü Okuyan, babasının sosyal medya hesabından son durumu paylaştı.Ülkü Okuyan paylaşımında şunları aktardı:'Babam Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde, dün sabah geçirdiği iç kanama sonrası müdahale edilerek yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmiştir. Durumu maalesef kritik olup, sağlığı ile ilgili gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşacağız.'