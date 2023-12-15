  • USD: 28,98 - 29,04
  • EURO: 31,80 - 31,86
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

DSÖ’de acil eylem çağrısı yapıldı! Elektronik sigaralar…

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), elektronik sigaralar için acil eylem çağrısı yaptı. Elektronik sigarlar yasaklanıyor mu?

Ekleme: 15.12.2023 - 10:09 Güncelleme: 15.12.2023 - 10:14 / Editör: Ozge Selin
DSÖ’de acil eylem çağrısı yapıldı! Elektronik sigaralar…Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), toplum sağlığına yönelik zararları en aza indirmek amacıyla en çokta gençler arasında sıklıkla kullanılan elektronik sigar kullanımı kontrol altına almak adına acil eylem çağırısında bulundu.

DSÖ, son zamanların trendi haline gelen elektronik sigaraların kullanımına ilişkin yeni bir rapor yayımladı.

Yayımlanan raporda, elektronik sigara kullanımının tütün kullanımını azaltmasıyla ilgili olarak herhangi bir etkisinin olmadığı ifade edildi.

Raporda, elektronik sigaraların toplum sağlığına etkilerine ilişkin endişe verici kanıtlar ortaya koyulurken, elektronik sigaranın piyasada bulunmasına ve gençlere pazarlanmasına ısrarlı şekilde devam edildiği belirtildi.

Raporda, 'Çocukları ve sigara içmeyenleri korumanın yanı sıra toplum sağlığına zararları en aza indirmek amacıyla elektronik sigara kullanımının kontrol altına alınması için acil eyleme geçilmesi gerekiyor.' ifadesi kullanıldı.

Elektronik sigaraların ülke ülke satışları hakkında detaylara yer verilen raporda, 34 ülkenin elektronik sigara satışlarını yasakladığını, 88 ülkenin bu ürünün satışında minimum yaş sınırı olmadığına ve 74 ülkede ise elektronik sigaralarla ilgili herhangi bir düzenleme bulunmadığı vurgulandı.

Bağımlılık seviyesi ileri derecede…

Nikotinli elektronik sigara kullanımının ileri derecede bağımlılık yapıcı özelliğinde olduğu belirtilen raporda, bu ürünlerin bazılarının kansere neden olduğu bazılarının ise kalp ve akciğer rahatsızlıkları riskini artırdığı ifade edildi.

DSÖ'nün faaliyet halinde olduğu bölgelerde 13-15 yaşlarındaki çocukların, yetişkinlere göre daha yüksek oranlarda elektronik sigara kullandığına dikkat çekildi.

Konu hakkında raporda, 'Kanada'da 16-19 yaşlarındaki gençler arasında elektronik sigara kullanım oranları 2017-2022 yıllarında iki katına çıktı. İngiltere'de genç kullanıcı sayısı son üç yılda üç katına çıktı.' ifadesi yer aldı.

DSÖ’de acil eylem çağrısı yapıldı! Elektronik sigaralar…

Acil önlem çağrısı

Nikotin bağımlılığıyle mücadele etmek ve elektronik sigara kullanımı önlemek için tütün kontrolüne kapsamlı yakaşımın yanı sıra acil önemler alınması gerektği vurgulandı.

Elektronik sigara satışını yasaklayan ülkelere, bu yasağın uygulanmasını güçlendirmek için etkili denetim mekanizması kurması tavsiye edildi.

Ayrıca, bunun satışına izin veren ülkelere de bu ürünlerin nüfusa olan zararlarını azaltmaya yönelik güçlü düzenlemeler sağlanması ve vergilendirilmesi için çağrı yapıldı.

Raporda görüşlerine sıkça yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, gençlerin erken yaşta elektronik sigara kullanmak için tuzağa düşürüldüğünü ve nikotin bağımlısı olabildiğini belirtti.

Ghebreyesus, ülkelere sigara kullanımını önlemek ve özellikle gençleri korumak için sıkı önlemler almaları çağrısında bulundu.
Başkan Erdoğan parti teşkilatıyla buluşacak: AK Parti'de İstanbul için kritik temayül!
İyi Parti'de kriz sürüyor! İbrahim Özkan ve 5 İBB Meclis üyesi istifa etti
Mansur Yavaş, İYİ Parti’ye diyet ödüyor! İşte ABB iştiraki şirketlerin borç batağının nedeni
MİT'ten PKK'ya bir darbe daha! Şirvan Hasan etkisiz hale getirildi
Fatih Erbakan'dan Özgür Özel'in Dem Partisi'ni ziyaretine tepki: Bu bataklığı kurutmak lazım
MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Yeni asgari ücret için gözler ikinci toplantıda: 2024 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 5 senaryo
Osman Gökçek: CHP insanlara zulmetti
Bağ-kur'luya erken emeklilik müjdesi! Prim gün şartına düzenleme geliyor: İşte detaylar...
72 ilde 'Mercek 8' Operasyonu
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ankara'da Cumhur İttifakı birlik mesajı verdi: Başkanlar Kahramankazan'da buluştu
İyi Parti'de toplu istifa! Diyarbakır il ve ilçe teşkilatları görevini bıraktığını duyurdu
Bakan Güler duyurdu! 2 bin 84 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor! İETT otobüsünü su bastı: O anlar kameralara böyle yansıdı
MHP lideri Bahçeli il başkanları toplantısında açıklamalarda bulunuyor
İstanbul’da sağanak yağış! Yollar göle döndü 2 araç mahsur kaldı: CHP’li belediyeye tepki yağdı!
Yine kiralık vekil, yine CHP! Bu kez sahnede Özgür Özel var...
İsrail’in ‘esir kurtarma’ yalanı çöküyor! İsraillilerin vurulduğu ifşa olmuştu: Netahyahu’ya şok dalgası!
Meral Akşener’e kötü haber! İYİ Parti’de istifa dalgası sürüyor: İstanbul ve İzmir’de iki kritik isim…
Meteoroloji açıkladı: 17 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji açıkladı: 17 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Mahkemeden 'Martı Tag' için korsan kararı: Araç trafikten 60 gün men edildi

Mahkemeden 'Martı Tag' için korsan kararı: Araç trafikten 60 gün men edildi

Çok az kişi biliyordu Erzurum'da görüntülendi: Özellikleri herkesi şaşkına çevirdi

Çok az kişi biliyordu Erzurum'da görüntülendi: Özellikleri herkesi şaşkına çevirdi

1 Ocak 2024'te başlıyor! Şehirler arası yolcu otobüslerinde yeni dönem

1 Ocak 2024'te başlıyor! Şehirler arası yolcu otobüslerinde yeni dönem

Binalarda kimlik dönemi! Bakan Özhaseki detayları paylaştı: 81 ilde eş zamanlı olarak başlıyor

Binalarda kimlik dönemi! Bakan Özhaseki detayları paylaştı: 81 ilde eş zamanlı olarak başlıyor

NASA açıkladı! 100 yıllık felaket gerçekleşti; Yarın bütün dünya hissedecek...

NASA açıkladı! 100 yıllık felaket gerçekleşti; Yarın bütün dünya hissedecek...