Devlet Bahçeli'den 'Güneysu' jesti! Talimat verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a jest olarak "baba ocağı" Rize'nin Güneysu ilçesinde belediye başkan adayı göstermeme kararı aldı.Alınan bilgiye göre, partinin 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında, 13 Kasım'da başlayan belediye başkan aday adaylığı başvuruları bugün sona erecek.Başvuru sürecinde Bahçeli, partililere Erdoğan'ın "baba ocağı" Rize'nin Güneysu ilçesi için yapılan belediye başkan aday adaylığı müracaatlarının alınmaması talimatını verdi.Bu çerçevede Güneysu için başvuruları kabul etmeyen MHP, ilçeden belediye başkan adayı göstermeyecek.