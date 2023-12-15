Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan hayatını kaybeden madenciler için başsağlığı

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Denizli Acıpayam ilçemizdeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, arama kurtarma ekiplerimizce yaralı olarak kurtarılan kardeşimize acil şifalar diliyorum.' ifadesini kullandı.