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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Aralık sonu büyük şehirlerimizin adaylarını açıklamayı hedefliyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan yerel seçimlerle ilgili önemli mesajlar verirken, "Bu hafta içerisinde Ankara, Adana, İzmir büyükşehirleri, gerek milletvekilleri gerek teşkilat ile toplantımızı yaptık. Onların da fikrini aldık. Pazar günü 3 bölgenin de kanaatlerini alacağız. Bunların üzerinde çalışıp inşallah Aralık ayının sonuna doğru da birinci derecede büyük şehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Aralık sonu büyük şehirlerimizin adaylarını açıklamayı hedefliyoruz
Ekleme: 15.12.2023 - 14:05 Güncelleme: 15.12.2023 - 14:34 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Aralık sonu büyük şehirlerimizin adaylarını açıklamayı hedefliyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Belediye Başkan adayları ne zaman açıklanacak?

Bu hafta içerisinde Ankara, Adana, İzmir büyükşehirleri, gerek milletvekilleri gerek teşkilat ile toplantımızı yaptık. Onların da fikrini aldık. Pazar günü 3 bölgenin de kanaatlerini alacağız. Bunların üzerinde çalışıp inşallah Aralık ayının sonuna doğru da birinci derecede büyük şehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız.

Bazı illerin de adaylarını bu arada açıklayabiliriz. Gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz.

TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞI
Bildiğiniz gibi dün akşam Biden ile etraflıca görüşmemiz oldu ve bu görüşmenin ana başlıklarını bir F-16 ile gelişmeler teşkil etti. F-16 ile ilgili gelişmeler konusunda Biden kendisinin olumlu olduğunu ve bununla ilgili olarak da kongreye her türlü teklifi yapmaya hazır olduğunu söylüyor.

Özellikle İsveç konusundaki yaklaşımımız bizim parlamentomuzun vereceği kararı önemsediklerini söylediler. Biz de İsveç konusunda dürüst bir yaklaşım içerisinde olduğumuzu yeter ki terör ile ilgili yaklaşımlarını kontrol altına alsınlar bunun dışında bizler Meclis olarak şu anda komisyondan zaten geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması

"BİDEN'A 'GAZZE KONUSUNA MÜDAHİL OLMANIZ GEREKİR' DEDİK"
Gazze konusunu ele aldık. Gazze'deki gelişmelerde 18 bini aşkın çocuk kadın yaşlı öldü. Okullar camiler bunun yanında kiliseler yıkıldı. Bunların ne denli insani olduğunu ve bu noktada Amerika'nın buraya müdahil olması gerekir dedik. Buna sizin müdahil olmamanız halinde tabii bir insanlık suçu var. Bizim de burada elimiz kolumuz bağlı duramayız. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
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