CHP'de İstanbul ilçeleri çekişmesi! Ataşehir, İlgezdi'den çıkabilir

Türkiye yerel seçim gündemine odaklandı.Gündemin en hareketli konusu aday adayları...Tüm partiler, hummalı bir şekilde il ve ilçe adaylarını belirlemek için çalışıyor.İstanbul, Ankara ve İzmir gibi sembolik şehirlerde iktidarın adayları merak konusu olurken İstanbul ilçeleri de ayrı merak konusu.Bu kapsamda CHP'nin İstanbul ilçe çalışmaları kulisleri de hareketlendirdi.Buna göre öne çıkan en dikkat çekici isim ise Onursal Adıgüzel...Mayıs seçimlerinden sonra partinin bilgi ve iletişim görevinden istifa ettirilen Adıgüzel, Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle yeniden parti meclisine girdi.Dikkat çekici başka bir ayrıntı ise İlgezdiler...2015 yılından bu yana CHP Milletvekilliği yapan Gamze Akkuş İlgezdi'nin eşi Battal İlgezdi de 2009'dan bu yana Ataşehir Belediyesi'nin başkanlığını yapıyor.Uzun süredir görevde olan İlgezdilerin daha önce sık sık akçeli işlere karıştıkları iddiaları gündeme gelmiş, Gamze Akkuş İlgezdi'ye kamuoyunda 'rezidanslar kraliçesi' lakabı takılmıştı.Kamuoyunda kötü intiba bıraktıkları gerekçesiyle 2019 yerel seçimlerinde Battal İlgezdi'nin aday olmasına engel olmak isteyen Onursal Adıgüzel, parti meclisinde Gamze İlgezdi ile kavga etmiş, yine bu olay da kamuoyunda büyük yankı bulmuştu.Diğer yandan CHP'nin kulislerde İstanbul ilçe adayları için geçen isimler ise şu şakilde:Üsküdar:Sinem DedetaşAtaşehir: Onursal AdıgüzelBakırköy: Ertan YıldızBeşiktaş: Rıza AkpolatBeylikdüzü: Murat ÇalıkBeyoğlu: İnan GüneyBüyükçekmece: Hasan AkgünÇatalca: Erhan GüzelEsenyurt: Ali GökmenEyüpsultan: Bülent ÖzmenFatih: Mahir PolatGaziosmanpaşa: Hakan BahçetepeGüngören: Temel AkkoçKüçükçekmece: Kemal ÇebiMaltepe: Deniz ErzincanSilivri: Doruk BulutSultanbeyli: Ayhan KoçŞişli: Emrah Şahan