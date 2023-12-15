  • USD: 28,98 - 29,04
  • EURO: 31,80 - 31,86
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'de İstanbul ilçeleri çekişmesi! Ataşehir, İlgezdi'den çıkabilir

Yerel seçim hazırlıkları kapsamında CHP'nin İstanbul ilçe adayları kulislerin en hareketli konusu olurken, Ataşehir için yıllar sonra Gamze Akkuş İlgezdi'nin kocası Battal İlgezdi'den alınıp Onursal Adıgüzel'e verilmesi konuşuluyor.

CHP'de İstanbul ilçeleri çekişmesi! Ataşehir, İlgezdi'den çıkabilir
Ekleme: 15.12.2023 - 09:58 Güncelleme: 15.12.2023 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
CHP'de İstanbul ilçeleri çekişmesi! Ataşehir, İlgezdi'den çıkabilir
Türkiye yerel seçim gündemine odaklandı.

Gündemin en hareketli konusu aday adayları...

Tüm partiler, hummalı bir şekilde il ve ilçe adaylarını belirlemek için çalışıyor.

CHP'de İstanbul ilçeleri çekişmesi! Ataşehir, İlgezdi'den çıkabilir

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi sembolik şehirlerde iktidarın adayları merak konusu olurken İstanbul ilçeleri de ayrı merak konusu.

Bu kapsamda CHP'nin İstanbul ilçe çalışmaları kulisleri de hareketlendirdi.

CHP'de İstanbul ilçeleri çekişmesi! Ataşehir, İlgezdi'den çıkabilir

Ataşehir için Onursal Adıgüzel'in adı geçiyor

Buna göre öne çıkan en dikkat çekici isim ise Onursal Adıgüzel...

Mayıs seçimlerinden sonra partinin bilgi ve iletişim görevinden istifa ettirilen Adıgüzel, Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle yeniden parti meclisine girdi.

Dikkat çekici başka bir ayrıntı ise İlgezdiler...

2009'dan bu yana Ataşehir İlgezdilerde

2015 yılından bu yana CHP Milletvekilliği yapan Gamze Akkuş İlgezdi'nin eşi Battal İlgezdi de 2009'dan bu yana Ataşehir Belediyesi'nin başkanlığını yapıyor.

Uzun süredir görevde olan İlgezdilerin daha önce sık sık akçeli işlere karıştıkları iddiaları gündeme gelmiş, Gamze Akkuş İlgezdi'ye kamuoyunda 'rezidanslar kraliçesi' lakabı takılmıştı.

İlgezdi-Adıgüzel kavgası

Kamuoyunda kötü intiba bıraktıkları gerekçesiyle 2019 yerel seçimlerinde Battal İlgezdi'nin aday olmasına engel olmak isteyen Onursal Adıgüzel, parti meclisinde Gamze İlgezdi ile kavga etmiş, yine bu olay da kamuoyunda büyük yankı bulmuştu.

CHP'de İstanbul ilçeleri çekişmesi! Ataşehir, İlgezdi'den çıkabilir

Diğer yandan CHP'nin kulislerde İstanbul ilçe adayları için geçen isimler ise şu şakilde:

Üsküdar:Sinem Dedetaş
Ataşehir: Onursal Adıgüzel
Bakırköy: Ertan Yıldız
Beşiktaş: Rıza Akpolat
Beylikdüzü: Murat Çalık
Beyoğlu: İnan Güney
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Çatalca: Erhan Güzel
Esenyurt: Ali Gökmen
Eyüpsultan: Bülent Özmen
Fatih: Mahir Polat
Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe
Güngören: Temel Akkoç
Küçükçekmece: Kemal Çebi
Maltepe: Deniz Erzincan
Silivri: Doruk Bulut
Sultanbeyli: Ayhan Koç
Şişli: Emrah Şahan
Başkan Erdoğan parti teşkilatıyla buluşacak: AK Parti'de İstanbul için kritik temayül!
İyi Parti'de kriz sürüyor! İbrahim Özkan ve 5 İBB Meclis üyesi istifa etti
Mansur Yavaş, İYİ Parti’ye diyet ödüyor! İşte ABB iştiraki şirketlerin borç batağının nedeni
MİT'ten PKK'ya bir darbe daha! Şirvan Hasan etkisiz hale getirildi
Fatih Erbakan'dan Özgür Özel'in Dem Partisi'ni ziyaretine tepki: Bu bataklığı kurutmak lazım
MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Yeni asgari ücret için gözler ikinci toplantıda: 2024 asgari ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 5 senaryo
Osman Gökçek: CHP insanlara zulmetti
Bağ-kur'luya erken emeklilik müjdesi! Prim gün şartına düzenleme geliyor: İşte detaylar...
72 ilde 'Mercek 8' Operasyonu
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ankara'da Cumhur İttifakı birlik mesajı verdi: Başkanlar Kahramankazan'da buluştu
İyi Parti'de toplu istifa! Diyarbakır il ve ilçe teşkilatları görevini bıraktığını duyurdu
Bakan Güler duyurdu! 2 bin 84 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor! İETT otobüsünü su bastı: O anlar kameralara böyle yansıdı
MHP lideri Bahçeli il başkanları toplantısında açıklamalarda bulunuyor
İstanbul’da sağanak yağış! Yollar göle döndü 2 araç mahsur kaldı: CHP’li belediyeye tepki yağdı!
Yine kiralık vekil, yine CHP! Bu kez sahnede Özgür Özel var...
İsrail’in ‘esir kurtarma’ yalanı çöküyor! İsraillilerin vurulduğu ifşa olmuştu: Netahyahu’ya şok dalgası!
Meral Akşener’e kötü haber! İYİ Parti’de istifa dalgası sürüyor: İstanbul ve İzmir’de iki kritik isim…
Meteoroloji açıkladı: 17 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji açıkladı: 17 Aralık 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Mahkemeden 'Martı Tag' için korsan kararı: Araç trafikten 60 gün men edildi

Mahkemeden 'Martı Tag' için korsan kararı: Araç trafikten 60 gün men edildi

Çok az kişi biliyordu Erzurum'da görüntülendi: Özellikleri herkesi şaşkına çevirdi

Çok az kişi biliyordu Erzurum'da görüntülendi: Özellikleri herkesi şaşkına çevirdi

1 Ocak 2024'te başlıyor! Şehirler arası yolcu otobüslerinde yeni dönem

1 Ocak 2024'te başlıyor! Şehirler arası yolcu otobüslerinde yeni dönem

Binalarda kimlik dönemi! Bakan Özhaseki detayları paylaştı: 81 ilde eş zamanlı olarak başlıyor

Binalarda kimlik dönemi! Bakan Özhaseki detayları paylaştı: 81 ilde eş zamanlı olarak başlıyor

NASA açıkladı! 100 yıllık felaket gerçekleşti; Yarın bütün dünya hissedecek...

NASA açıkladı! 100 yıllık felaket gerçekleşti; Yarın bütün dünya hissedecek...