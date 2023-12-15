Bursa'da trafik kavgası! Tartıştığı sürücüyü sopayla darbetti

Bursa'da seyir halindeki bir sürücü tartıştığı kişi tarafından ana yolun ortasında sopayla darbedildi. O anlar kameraya yansırken, darbedilen sürücü hastaneye sevk edildi.

Hemen hemen her gün yaşanılan trafik kavgasında şiddet bir kez gözler önüne serildi..Merkez Nilüfer ilçesi Özlüce mevkiinde meydana gelen olayda, İzmir Yolu Üniversite Kavşağı'ndan şehir merkezine doğru seyir halindeki bir araç sürücüsü, trafikte tartıştığı başka bir sürücü ile kavgaya tutuştu.İkili arasında kavganın büyümesiyle taraflardan biri eline aldığı sopayla diğerini direksiyon başında darbetti. Dehşet anları kameraya yansırken, durumu vatandaşlar ayırdı.Öte yandan darbedilen şahsın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.