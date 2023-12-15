Bursa'da çöp ev vakası! Kötü kokular gelmeye başlayınca...

Bir apartmandan gelen koku üzerine harekete geçen komşular, ev sahibini şikayet etti. Şikayet üzerine eve gelen ekipler, bir kamyon dolusu çöp çıkardı.

Bursa'da ilginç bir olay meydana geldi...Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Kaya Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinden kötü kokular gelmeye başladı.Durumdan rahatsız olan komşular ise çözümü ev sahibini şikayet etmekte buldu.Yoğun koku nedeniyle komşuların şikayeti üzerine Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.Savcılık kararıyla eve gelen polis, zabıta ve temizlik ekibi evdeki kamyon dolusu çöpleri topladı. Belediyeye bağlı ekiplerin temizlendiği ev, daha sonra ilaçlanıp tekrar sahibine teslim edildi.