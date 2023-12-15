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Bursa'da alkollü sürücü polislere saldırdı: Ehliyetine 2027 yılına kadar el kondu

Bursa'da gece saatlerinde yapılan denetimlerde otomobil sürücüsü Mehmet K.(40), ekiplere zor anlar yaşattı. Alkollü olduğu belirlenen sürücü Mehmet K., önce alkolmetreye üflemek istemedi, daha sonra da polislere saldırdı. Daha önce alkollü araç kullanmaktan hakkında işlem yapıldığı belirlenen sürücünün ehliyetine 2027 yılına kadar el kondu.

Ekleme: 15.12.2023 - 09:53 Güncelleme: 15.12.2023 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
Bursa'da alkollü sürücü polislere saldırdı: Ehliyetine 2027 yılına kadar el konduAlkol alarak direksiyon başına geçen sürücüler, ekiplere zor anlar yaşatıyor.

Bu durumun son örneği ise Bursa'da meydana geldi.

Saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, Osmanbey Caddesi üzerinde 16 BAP 140 plakalı otomobili durdurdu.

Otomobil sürücüsü Mehmet K.'nın durumundan şüphelenen polis, alkol testi yapmak istedi.

Alkolmetreyi üflememek için direndi

Alkolmetreye üflememek için uzun süre direnen Mehmet K. ile trafik polisleri arasında tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından Mehmet K., kendine alkol testi yapmak isteyen polislere tekme ve yumrukla saldırdı.

Bursa'da alkollü sürücü polislere saldırdı: Ehliyetine 2027 yılına kadar el kondu

Ekiplere saldırdı

Yaşanan arbedenin ardından etkisiz hale getirilen sürücü gözaltına alındı.

Yapılan incelemede daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 2027 yılına kadar el konuldu.

Bursa'da alkollü sürücü polislere saldırdı: Ehliyetine 2027 yılına kadar el kondu

Gözaltına alındı: Ehliyetini 2027'ye kadar alamayacak

Ayrıca alkollü sürücü, alkolmetre cihazını üflememekten 4 bin 64 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan da 8 bin 190 TL olmak üzere toplam 12 bin 254 TL cezai işlem uygulandı.

Gözaltına alınan Mehmet K.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, otomobili çekici yardımıyla otoparka götürüldü.
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