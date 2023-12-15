Bir ilimizde yol kenarında görülen yavru aslan aranıyordu: Bitkin halde görüldü!

Yavru aslan, Siverek - Şanlıurfa kara yolunun 5'inci kilometresinde bulunan okul kampüsleri yakınlarında görüldü. Okul çıkışı öğrenciler yol kenarında yavru bir aslan buldu.Öğrenciler aslanın görüntülerini çekerek yetkililere haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden yetkililer, çevrede aslanı arama çalışmalarına başladı. Bölgede arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.Sabah erken saatlerde Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Haydi Jandarma ekipleri ve Siverekli hayvan severlerin katılımıyla, hassas koku alan köpeklerin yardımıyla arama çalışmaları tekrardan başladı. Yaklaşık 2 saatlik arama çalışmaları sonucu yavru aslan hassas koku alan köpekler sayesinde, saklandığı çalılıklar arasında bulundu.Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası, yavru aslan Siverek Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Merkezde yapılan tüm müdahaleye rağmen yavru arlan kurtarılamayarak öldü.