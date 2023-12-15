Beylikdüzü'nde pitbull dehşeti: Evdeki çocuklara saldırdı, binayı birbirine kattı

Türkiye gündeminde geniş yer bulan bir konu da saldırgan köpek dehşetleri.Saldırgan köpekler bu zamana kadar sayısız can aldı. Vatandaşlar sokakta yürümeye dahi çekinirken, yurdun dört bir yanından her yeni günde bir farklı vahşet haberi daha geliyor.Beylikdüzü'nde iddiaya göre 12 yaşlarında 2 çocuğu ile yaşayan N.B. bir süre önce evinde arkadaşının pitbull cinsi köpeğini beslemeye başladı.N.B.'nin evde olmadığı sırada evde bulunan köpek, çocuklara saldırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran çocuklar panikle daire kapısını açarken köpek dışarı çıktı. Apartmanın bahçe kısmında bekleyen köpekten korkan çocuklar ve diğer bina sakinleri ise evlerinden dışarı çıkamadı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler eve girmeden önce sokağa gelen N.B., köpeğin yanına giderek bağladı.Eve giren sağlık ekipleri çocukları ambulansa bindirerek hastaneye kaldırdı. Bir süre sonra apartman sakinleri ve N.B. arasında köpeği binada istememeleri sebebiyle tartışma yaşandı. Sokağa gelen Beylikdüzü Belediye ekipleri, köpeği ilaç ile sakinleştirdikten sonra araca bindirip barınağa götürdü.Bacaklarından yaralanan çocuklar S.G. ve U.G.'nin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.