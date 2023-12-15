Beklenen haber geldi! ÖSYM tarihi resmen açıkladı

ÖSYM, 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ek yerleştirme tercih işlemlerinin hangi tarihte yapılacağını resmen duyurdu. Peki ek yerleştirme tercih işlemleri ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak? İşte detaylar...

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na giren adaylarının merak ve heyecan içersindeki beklediği haber ÖSYM'den geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın yaptığı resmi açıklama doğrultusunda, TUS 2.dönem ek yerleştirme tercihleri resmen başladı.2023 TUS 2. dönem ek yerleştirme tercih işlemlerinin ne zaman, nereden ve nasıl yapılacağı bilgisi de adaylarla resmi hesap üzerinden paylaşıldı. ÖSYM tarafından, "2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 2.Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 15-21 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, tercihlerini 15 Aralık 2023 tarihinde ÖSYM'nin https:// ais.osym.gov.tr adresinden TC.kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda bireysel olarak yapabilecektir. Ek yerleştirme tercih işlemleri, 21 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir" şeklinde açıklamara yer verildi.