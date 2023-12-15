Bahçelievler'de araç alev aldı: Sürücü son anda kurtuldu

D-100 Karayolu yan yolda park halinde duran bir otomobilde yangın çıktı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otomobilin içinde uyuyan sürücü alevlerden son anda sıyrıldı.

İstanbul Bahçelievler'de panik anları yaşandı.D100 Karayolu Edirne istikameti yan yolda meydana gelen olayda park halinde bulunan 01 TR 440 plakalı otomobilden alevlerin yükseldi.Durumu gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada, vatandaşlar otomobilin içinde uyuyan sürücüyü uyandırarak alevlerden kurtulmasını sağladı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale ederek söndürdü. Olay sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.