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ASKİ skandalı! Sayıştay gerçeği ortaya çıkardı: Mansur Yavaş fahiş fiyatlarla fatura gönderdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın ASKİ üzerinden vatandaşın cebini boşaltması Sayıştay raporlarına yansıdı. CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş ve ekibinin 2022 Sayıştay raporlarında; Su tarifesinin belirlenmesinde doğru maliyet hesabını yapamadıkları ve isimsiz abonelere ilişkin gerekli işlemleri yapmadığı da ortaya çıktı. Öte yandan ‘Çiftçilerimize 1-2 kuruşluk sembolik rakamlarla su satacağız’ diyen Sayın Mansur Yavaş gelinen noktada vatandaşa 12 bin 800 TL fatura göndermişti.

ASKİ skandalı! Sayıştay gerçeği ortaya çıkardı: Mansur Yavaş fahiş fiyatlarla fatura gönderdi
Ekleme: 15.12.2023 - 12:48 Güncelleme: 15.12.2023 - 12:57 / Editör: Ozge Selin
ASKİ skandalı! Sayıştay gerçeği ortaya çıkardı: Mansur Yavaş fahiş fiyatlarla fatura gönderdi
Göreve geldiğinde 'Allah'ın suyundan para mı kazanılır' diyen CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş ve ekibinin 2022 Sayıştay raporlarında 'Su tarifesinin belirlenmesinde doğru maliyet hesabını yapamadıkları' ortaya çıktı. ASKİ'deki usulsüzlükler Sayıştay raporlarına yansırken, söz konusu bulguları AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan kamuoyu ile paylaştı.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Sayıştay raporlarında Mansur Yavaş ve ekibinin su maliyeti bile hesaplayamadığının ortaya çıktığını ifade ederken fahiş fiyatla kesilen su faturalarını ödemek için ineğini satan çiftçilerin uğradığı zarara da değindi. Özcan, Ankara'nın birçok köyüne tankerlerle su taşındığını da hatırlatarak, söz konusu taşıma suya da vatandaşların fatura ödediğini hatırlattı.

ASKİ skandalı! Sayıştay gerçeği ortaya çıkardı: Mansur Yavaş fahiş fiyatlarla fatura gönderdi

'Sayıştay'ın ASKİ için hazırladığı raporu incelerken liyakatten bahseden Yavaş ve ekibinin su faturasını bile hesaplayamadığını gördük. Ne yazık ki böyle basit bir hesabı yapamayanlar tekrar Ankara'yı yönetmeye talip oldular. 5 senedir Ankaralılara hizmet etmeyen, Ankara'ya tek bir çivi dahi çakmayan Yavaş, üstüne üstlük bir de Ankaralılara kestiği fahiş faturalarla vatandaşı zarara soktu' diyen Özcan şöyle devam etti:

ASKİ skandalı! Sayıştay gerçeği ortaya çıkardı: Mansur Yavaş fahiş fiyatlarla fatura gönderdi

'Ayrıca Yavaş'ın ASKİ üzerinden skandalları sadece su tarifesi belirlenmesinde doğru maliyet hesabının yapılmaması ile de bitmiyor. Yavaş yıllarca emek veren çalışanların haklarını da gasp etti. Tahsil edilen atıksu ücretlerini başka hizmetlere harcamış ya da parayı ABB'ye göndermiş. İşyeri olarak faaliyet gösteren yerlerin su aboneliklerini de hatalı hesaplamış. Tarifeler ve abone hizmetleri yönetmeliğinde belirsiz düzenlemelere imza atmış. İsimsiz abonelere ilişkin gerekli işlemleri yapmamış.

ASKİ skandalı! Sayıştay gerçeği ortaya çıkardı: Mansur Yavaş fahiş fiyatlarla fatura gönderdi

SAYIŞTAY GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan şöyle devam etti:

'31 Mart yerel seçimleri öncesi Ankaralılara birçok vaatte bulunan Mansur Yavaş ne yazık ki bu vaatlerinin hiçbirini yerine getirmedi. Özellikle 'Allah'ın suyundan para mı kazanılır', 'Çiftçilerimize 1-2 kuruşluk sembolik rakamlarla su satacağız' diyen Sayın Mansur Yavaş gelinen noktada vatandaşa 12 bin 800 TL fatura göndermişti. Bugün Türkiye'nin en pahalı 5'inci suyunu satan belediye konumuna yükseldi. Sayıştay'ın ASKİ için hazırladığı raporu incelerken liyakatten bahseden Yavaş ve ekibinin su faturasını bile hesaplayamadığını gördük. Ne yazık ki böyle basit bir hesabı yapamayanlar tekrar Ankara'yı yönetmeye talip oldular. Yavaş'ın destek olma sözü verdiği ve sembolik rakamlarla su satacağım dediği çiftçiye ise fahiş fiyatlarla fatura gönderildi. Yavaş ve iş bilmez ekibinin gönderdiği su faturalarını ödeyebilmek için vatandaşlar ineklerini satmak zorunda kaldı. Ancak Sayıştay'ın ASKİ'de yaptığı inceleme sonrası hazırladığı 2022 yılı raporunda su tarifesinin belirlenmesinde doğru maliyet hesabının yapılmadığı ortaya çıktı. Ayrıca Sayın Yavaş ve ekibi Ankara'nın birçok köyüne su veremiyor. Tankerlerle köylere su taşımaya çalışıyorlar. Taşıdıkları suya da fahiş fiyatlarla fatura gönderiyorlar.' dedi.

ASKİ skandalı! Sayıştay gerçeği ortaya çıkardı: Mansur Yavaş fahiş fiyatlarla fatura gönderdi

'FATURALARLA ANKARALILARI ZARARA SOKAN YAVAŞ PERSONELİN HAKKINI DA GASP ETTİ'

Özcan şöyle devam etti; '5 senedir Ankaralılara hizmet etmeyen, Ankara'ya tek bir çivi dahi çakmayan Yavaş, üstüne üstlük bir de Ankaralılara kestiği fahiş faturalarla vatandaşı zarara soktu. Ayrıca Yavaş'ın ASKİ üzerinden skandalları sadece su tarifesi belirlenmesinde doğru maliyet hesabının yapılmaması ile de bitmiyor. Tahsil edilen atıksu ücretlerini başka hizmetlere harcamış ya da parayı ABB'ye göndermiş. İşyeri olarak faaliyet gösteren yerlerin su aboneliklerini de hatalı hesaplamış. Tarifeler ve abone hizmetleri yönetmeliğinde belirsiz düzenlemelere imza atmış. İsimsiz abonelere ilişkin gerekli işlemleri yapmamış. Yetmemiş Sayın Yavaş yıllarca emek veren çalışanların haklarını da gasp etmiş. Sayıştay raporunda, kıdem tazminatı karşılıklarının eksik ayrılması, şirket işçilerine ödenen kıdem tazminatlarının rücu edilmemesi, tahsil edilen atıksu ücretlerinin başka hizmetlere harcanması veya büyükşehir belediyesine gönderilmesi gibi konulara vurgu yapılmaktadır.'
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