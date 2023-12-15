Asgari ücret belli oluyor! Kulislerde yeni rekor sinyali: İşte 'TEK ZAM' pazarlığında öne çıkan rakam

Asgari ücret görüşmeleri başladı. Milyonlarca çalışanın gözü ikinci toplantıya çevrildi. Asgari ücretin ne kadar olacağı ve ne zaman açıklanacağı merak edilirken kulislerden asgari ücret için yeni bir rekor sinyali geldi. Peki Asgari ücret ne kadar olacak? İşte 'TEK ZAM' pazarlığında öne çıkan rakamlar...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Aralık Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı asgari ücret açıklamasında; "Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak" diyerek güzel bir zam yapılacağı mesajını vermişti.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamış, asgari ücret için; "Temmuz ayında olduğu gibi ilke yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" yanıtını vermişti.Bakan Işıkhan'ın tek zam mesajı kulislerde asgari ücret için rekor zam beklentisini öne çıkardı.Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Geçim şartları göz önüne alınmaktadır. 3'lü diyalog mekanizması işleyecek. Çalışanımız enflasyona ezdirilmeyecek" dedi.11 Aralık Pazartesi günü ilk kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir 1 saat süren toplantı sonrasında karara varamadı. Komisyon 18 Aralık Pazartesi günü saat 13.30'da ikinci kere toplanacak.Asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısını 18 aralıkta yapacak. Yeni asgari ücret en geç 25-29 Aralık tarihleri arasında netleşecek.İşçi başına yapılan aylık asgari ücret desteği 2023 yılının ikinci yarısı için 400 liradan 500 liraya yükseldi. Rakamın yeni dönemde daha da artması bekleniyor.Yeni asgari ücretin tespitinde başta Merkez Bankası'nın 2023 yılı ve 2024 yılı enflasyon tahminleri olmak üzere beklenen memur zam oranı öne çıkacak. Bu verilere ek olarak kamuoyunda gerçekleştirdiği anket çalışmaları da yer alacak. Asgari ücret için ilk rakam teklifi TİSK'ten gelecek.Enflasyon tahmini %65 gelecek yıl için ki tahmini %36 olarak belirlendi. 5 aylık enflasyon rakamlarının %33,66 olarak kesinleşmesi TCMB'nin tahminlerine uyumlu bir şekilde gerçekleşti.2024 yılı enflasyon tahmini (%36) ele alındığında, yeni asgari ücret 15,506 TL olarak hesaplanıyor.6 aylık enflasyon tahminine göre ise (%37,76), yeni asgari ücret 15,707 TL oluyor..Bilindiği üzere, asgari ücret işçi, işveren ve hükümetten oluşan komisyon üyeleri arasında uzlaşma usulü belirleniyor. Rakamlar burada müzakerelerin temelini oluşturuyor. Veriler gösteriyor ki yeni asgari ücret içi kabaca %40, %45 ve %50 zam formülü öne çıkıyor. Kulislerde dolaşan ve 'tek zam' pazarlığında öne çıkan bir diğer rakam ise yeni asgari ücretin 17 bin 41 TL olacağı yönünde...Asgari ücrete yüzde 40 zam yapılması halinde; 11 bin 402 TL olan mevcut asgari ücret 15 bin 962 TL'ye yükselecek.Asgari ücrete yüzde 45 zam yapılması halinde; 11 bin 402 TL olan mevcut asgari ücret 16 bin 532 TL'ye yükselecek.Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması halinde; 11 bin 402 TL olan mevcut asgari ücret 17 bin 103 TL'ye yükselecek.Asgari ücrette yüzde 55 artış yapılırsa; brüt 20 bin 791 liraya, net 17 bin 673 liraya çıkacak.Asgari ücret zammı yüzde 60 olursa; asgari ücrette yüzde 60 artışa gidilirse brüt 21 bin 462 lira, net ise 18 bin 248 lira olacak.