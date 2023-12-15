Antalya'da sezon 12 aya yayıldı! Tüm zamanların rekoru geliyor

Turizmde hedef, Türkiye'nin tam bölgeleri için yılın bütün ayları turizm yapılabiliyor olmasını sağlamak ve var olan turizm çeşitlerini geliştirmek idi.Turizmde yaklaşık 15,5 milyon turistle tüm zamanların rekoru kırılan Antalya'da, turist sayısı ve gelirin artmasının yanında önemli bir gelişme daha yaşandı.Artık, Antalya'da turizm sezonu 12 aya yayıldı.Antalya'da 640 binin üzerinde yatak kapasitesi, 2 bin 500 civarında turizm tesisi var. Antalya'da 250 civarında mavi bayraklı plaj bulunuyor.Deniz, kum ve güneşin yanı sıra kültür, spor ve kongre başta olmak üzere birçok turizm dalında ön plana çıkan Antalya, en fazla turistin ağırlandığı 2019 yılı rakamlarını geride bıraktı. Rusya, Almanya, İngiltere, Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya ve Çekya ağırlıklı olmak üzere 100'ün üzerinde ülkeden misafir çeken kent, sezonun uzadığı bir dönem yaşadı.Antalya Valisi Hulusi Şahin, koronavirüs salgınından sonra Türkiye'nin ve Antalya'nın çok daha hızlı toparlanma sürecine girdiğini söyledi.Bu yılki rakamların turizmcileri ve turizmden beslenen diğer sektörleri sevindirdiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:Aralıkta gelen turistlerle Antalya, zirve yılı olan 2019'u yakaladı ve geçti. Tahmin ediyorum yıl sonu itibarıyla 2019'u yüzde 5'lik bir oranla geçmiş olacağız. Bu da tüm zamanların rekoru demek. Uçakla gelen turisti esas alıyoruz, bu da yaklaşık 15,5 milyon ama başka şekilde gelenlerle 'bu yıl 20 milyon turisti ağırladık' diyebiliriz.Turizm gelirlerinde de önemli artışlar yakalandığına dikkati çeken Şahin, kişi başı gelirin 80 dolar civarından 100 dolara çıktığını bildirdi. Antalya'nın ülke ekonomisine katkısının yadsınamayacak kadar değerli olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:Gelen turistlerin günde 100 dolar harcadıklarını ve Antalya’da ortalama geceleme sayısının 8 olduğunu düşünürsek ülke ekonomisine yılda 14 milyar dolarlık bir katkımız var. TÜİK, geçen haftalarda illerin gayrisafi yurt içi hasılaya katkılarını açıkladı. İstanbul'dan sonra ikinci geliyoruz, en çok katkı sağlayan il olarak. Bunu büyük oranda turizme borçluyuz."Türkiye'nin yatak kapasitesinin büyük çoğunluğunun Antalya'da bulunduğunu belirten Şahin, b ukonuda da şu ifadeleri kullandı:640 binin üzerinde yatak kapasitemiz, 2 bin 500 civarında turizm tesisimiz var. 640 bin yatak kapasitesinin yaklaşık 400 bini 5 yıldızlı oteller. Bunlar büyük rakamlar. 1980'li yılların başında Türkiye'deki turistik yatak kapasitesinin Rodos Adası'ndan daha az olduğunu düşünürseniz aldığımız mesafenin inanılmaz olduğunu görürsünüz.