Ankara'da bisiklet süren çocuğa başıboş köpek saldırdı

Yine başıboş sokak köpekleri, yine olay...Son yıllarda sayıları gittikçe artan sokak köpekleri adeta tehlike saçıyor.Öyle ki geçtiğimiz hafta Ankara'nın Keçiören ilçesinde 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz, köpeklerin saldırısına uğradı.Ağır yaralanarak yoğun bakıma kaldırılan küçük Tunahan'ın tedavisi sürerken, bu kez de yine Ankara'nın Altındağ ve Çankaya ilçelerinde ısırma vakaları oldu.Peş peşe meydana gelen başıboş köpek saldırılarına engel olunamadığı görülürken Ankara'da benzer bir olay daha yaşandı.Polatlı ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Mehmet Dinç isimli 9 yaşındaki çocuk, bisiklete binerken başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı.Köpekten kendini korumak için uğraşan çocuğu çevreden yetişen vatandaşlar kurtardı.Çocuğun sağ ayağında ısırıktan kaynaklı yaralanma olduğu öğrenildi.Küçük çocuğun sokak köpeği tarafından ısırıldığı anlar kameraya yansıdı.O anlar böyle görüntülendi.