Zaman doluyor! İsrail'den ABD'ye yeni 'savaş takvimi': Adım adım katliam planı deşifre oldu

Gazze'de İsrail'in yaptığı sivil katliamını aklamak için türlü oyunlara giren daha sonra kamuoyu karşısında güvenilirliğini kaybedince katliamdan sıyrılmaya çalışan ABD'den, İsrail'e üst düzey bir ziyaret gerçekleşecek. ABD'yi bir kez daha katliama ikna etmek isteyen İsrail savaş takvimi hazırladı.İsrailli Kanal 12, katliam planını adım adım deşifre etti. ABD yönetiminin, Gazze'ye saldırıları konusunda İsrail'i 'özel olarak' uyardığı, bu nedenle İsrail'in saldırılarının ocak ayına kadar bitirmesini istediği bilinirken İsrail, savaşı sürdürecek bir takvim ortaya koymaya hazırlanıyor.ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'e gitmesi beklenirken İsrail'de ciddi bir hazırlık olduğu duyuruldu.Kanal 12, 'ABD, İsrail'e kum saatinin dolduğuna dair sinyal veriyor. Hatta ABD Başkanı Joe Biden, mesajın yerine ulaştığından emin olmak için ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan'ı İsrail'e gönderdi. ' ifadelerini kullandı.İsrail'in bu ziyarete ilişkin qbir takvim hazırladığı belirtilen haberlerde, İsrail'in Ocak ayı sonunda 'yoğun çatışma' aşamasını sonlandırmayı planladığı yazıldı.Amerikalıların savaşın sona ermesi için Noel'i işaret ettiği ancak bunun mümkün olmadığı, birkaç haftaya daha ihtiyaçları olduğunu belirten İsrail, bir sonraki aşamanın ise en uzun adım olacağını dillendiriyor.Hamas'ı yok etme hedefinin 2024 yılına yayılacağı belirtilen haberde, IDF'nin hedefli operasyon ve hedefli baskın yoluyla Hamas'ın kapasitesini azaltmak istediği bildirildi.Bunun hem İsrail hem de ABD tarafından uzlaşılabilecek bir takvim olduğunu iddia eden haberde, bugüne kadar sivil katliamına göz yuman ABD'nin insani meseleyi önemsediği ifade edildi.ABD ve İsrail arasında savaşın ertesi günü gündemi ile ilgili çatışmaların yaşandığı söylenen haberde, ABD'nin Filistin Yönetimi'nden rahatsız olsa da normalleşmeyi öngördüğü, Netanyahu'nun ise şimdilik ısrarcı olmayacağı bildirildi.