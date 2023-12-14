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Yine sokak köpeği dehşeti: Küçük Veysel'i zor kurtardılar!

Korkunç olay Diyarbakır'da yaşandı. Kur'an kursuna giderken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Veysel Çakmak (13), yüz, el ve kalçasından ciddi şekilde yaralandı. Ailesi, "Komşularımız çocuğu köpekten zar zor kurtarmışlar. Ciddi yaraları var. Yetkililerin sahipsiz köpeklere çözüm bulması lazım" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 14.12.2023 - 12:23 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
Yine sokak köpeği dehşeti: Küçük Veysel'i zor kurtardılar!Sokak köpeği küçük çocuğa saldırdı. Dehşet dolu olay 12 Aralık akşamı Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi'nde yaşandı. Veysel Çakmak, Kur'an kursuna giderken sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Çakmak'ın çığlıkların duyan mahalleli yardıma koşup köpeğe müdahale ederek uzaklaştırdı. Yüz, el ve kalçasından yaralanan Çakmak, yakınlarının otomobiliyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ailesi sorumlular hakkında şikayetçi olurken, kuduz aşısı yapılan Veysel'in tedavisi sürüyor.

Yine sokak köpeği dehşeti: Küçük Veysel'i zor kurtardılar!

'SAHİPSİZ KÖPEKLERE ÇÖZÜM BULUNMALI'
Veysel'i komşularının güçlükle kurtardığını belirten amcası Ramazan Çakmak, 'Yüzünde, elinde ve kalçasında ciddi yaralanma var. Çevredeki komşularımız Veysel'in çığlıkları ve köpeğin havlamasıyla durumu fark etti.

Çocuğu köpekten zar zor kurtarmışlar. Eğer çocuğu kurtarmasalardı ölebilirdi. Ciddi yaraları var. Zaten boğazını ısırmış olsaydı kurtaramazdık. Yeğenimi apar topar kuzenimin arabasıyla hastaneye getirdik.

Yine sokak köpeği dehşeti: Küçük Veysel'i zor kurtardılar!

Ameliyat edildi. Şu an servis odasına alınmış. Yetkililerin sahipsiz köpeklere bir çözüm bulması lazım.

Bugün benim yeğenim bu hale geldi, yarın başkasının çocuğu bu hale gelmesin.

Çünkü çok sayıda köpek var. Biz şikayetçi de olduk. Yetkililer köpekleri toplasın.

Barınaklara koysunlar' diye konuştu.
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