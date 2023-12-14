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Türkiye’nin ilk uzay yolcusu için geri sayım başladı: Tarih belli oldu

Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında ilk Türk astronot olarak Alper Gezeravcı'nın uzaya gitme tarihi ve ekip arkadaşları açıklandı. Görev SpaceX'in Falcon 9 roketi ile ABD'den gerçekleştirilecek ve Alper Gezeravcı'ya bu yolculukta Avrupalı astronotlar eşlik edecek.

Türkiye’nin ilk uzay yolcusu için geri sayım başladı: Tarih belli oldu
Ekleme: 14.12.2023 - 12:40 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:44 / Editör: Ozge Selin
Türkiye’nin ilk uzay yolcusu için geri sayım başladı: Tarih belli oldu
İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, Cumhuriyet tarihinin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek. İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı istasyonda 14 gün kalacak, 13 deney yapacak.

Türkiye’nin ilk uzay yolcusu için geri sayım başladı: Tarih belli oldu

9 Ocak'ta gidilecek
 ABD merkezli uzay şirketi Axiom Space, Gezeravcı'nın dahil olduğu Ax-3 görevi hakkında bilgi verdi.

Şirket bu görevin 9 Ocak 2024'te gerçekleşeceğini duyurarak Ax-3 görevinin Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapılacağını ve Axiom Space'in üçüncü ticari astronot görevi olacağını belirtti.
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Türkiye’nin ilk uzay yolcusu için geri sayım başladı: Tarih belli oldu
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