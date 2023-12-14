Türkiye’nin ilk uzay yolcusu için geri sayım başladı: Tarih belli oldu

Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamında ilk Türk astronot olarak Alper Gezeravcı'nın uzaya gitme tarihi ve ekip arkadaşları açıklandı. Görev SpaceX'in Falcon 9 roketi ile ABD'den gerçekleştirilecek ve Alper Gezeravcı'ya bu yolculukta Avrupalı astronotlar eşlik edecek.