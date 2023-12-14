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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan: Türk Lirası'na geçiş zamanı geldi

TCMB Başkanı Erkan, reel söktör temsilçileri ile buluşmalarını dün TİM temsilcileriyle sürdürmüştü. Bugün TİM bir açıklama yaparak görüşmede Erkan'ın üzerinde durduğu konuları aktardı.

Ekleme: 14.12.2023 - 16:52 Güncelleme: 14.12.2023 - 16:59 / Editör: Ozge Selin
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan: Türk Lirası'na geçiş zamanı geldi
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, reel sektör görüşmeleri kapsamında TİM Sektörler Konseyi toplantısına katıldı.

Toplantıda karşılıklı değerlendirmelerde bulunulurken, ihracatçılar açısından önemli görülen konular geniş bir kapsamda ele alındı.

TCMB Başkanı Erkan, TİM'in toplantısında Türk Lirası'na geçiş zamanının geldiğini belirterek, bunun en doğrudan yansımalarının mevduat gelişmelerinde görüldüğünü dile getirdi.

Erkan, toplantıda, fiyat istikrarının, istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme için önemine değinerek, hem ihracatçıların dış talep nedeniyle yaşadığı zorlukların hem de ekonominin güçlü taraflarının farkında olduklarını bildirdi.

'Para politikası fiyat istikrarına odaklandı'

Erkan, merkez bankalarının toplumsal refaha katkı sağlamalarının, para politikasının ancak fiyat istikrarına odaklanmasıyla gerçekleştiğini belirterek, şu bilgilendirmede bulundu:

Bu amaç aynı zamanda genel denge ve sürdürülebilirlik perspektifiyle ekonominin reel kesimini de yakından takip etmeyi gerektirmektedir. Bu kapsamda, ihracatçılarımızın ekonomiye dair projeksiyonları, eğilimleri ve görüşleri de değerlendirmelerimizde önem arz etmektedir.

'Öngörülebilirliğin artması en güçlü destekçi'

Küresel ekonominin geçirdiği dönüşümle birlikte Türkiye'nin yükselen potansiyelinden bahseden Erkan, bu konuda da şu ifadeleri kullandı:

Fiyat istikrarı yoluyla öngörülebilirliğin artması, sizlerin bu potansiyeli gerçekleştirmesinin en güçlü destekçisi olacaktır.

'Dezenflasyon dönemi 2024'ün ikinci yarısında başlayacak'

Uygulanan politikanın etkisinin zamana yayıldığını, diğer yandan öncü gösterge niteliğinde bazı olumlu sonuçların alınmaya başlandığını kaydeden Erkan, şöyle konuştu:

2024'ün ikinci yarısında başlayacak dezenflasyon döneminden önceki geçiş sürecinde talepte dengelenme yaşanırken, doğru politika tasarımlarıyla, üretimin sürekliliğinin sağlanmasına katkı vermeyi sürdüreceğiz.

'Dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldı'

TCMB Başkanı Erkan, Kasım Ayı Para Politikası Kurulu kararına atıfta bulunarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını vurguladı.

'Türk Lirası'na geçiş zamanı geldi'

Türk Lirası'na geçiş zamanının geldiğinin altını çizen Erkan, şu ifadeleri kullandı:

Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz. Mayıs ayı sonunda durma noktasına gelen kredi akışı karşısında hızla harekete geçerek piyasa mekanizmasının yeniden tesisini sağladık. Bireysel kredilerde israf ve enflasyona yol açan aşırılık giderilirken, ticari krediler süreklilik göstererek üretim kapasitesine katkıda bulunmaktadır.

İhracatçılara destekler gündeme geldi

Erkan, reeskont kredisi günlük limitlerinin 10 kat artırılması, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) çerçevesinin yeniden yapılandırılarak 3 yıl boyunca 300 milyar lira limit tahsis edilmesi, sağlanan maliyet avantajları ve erişimin önündeki engellerin kaldırılması gibi uygulamaları anlattı.

'Firmaların finansmana erişimine destek'

Reeskont limitlerinde ilave bir güncellemeyi etki analizleri çerçevesinde değerlendirdiklerini kaydeden Erkan, şöyle konuştu:

İhracat ve yatırım potansiyelinin gelişimi için firmaların finansmana erişimi ile finansman koşullarına destek olmaya devam edeceğiz.

'İhracatçılar için çok verimli bir toplantı oldu'

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Hafize Gaye Erkan'ın TCMB Başkanı olarak ihracatçıların sorunları ile yakından ilgilendiğini belirterek, kendileri için çok verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini söyledi.
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