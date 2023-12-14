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TBMM'de denge değişti! Saadet-Gelecek Grubu düştü

TBMM’de fenalaşarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. TBMM’de bir vekili eksilen Saadet Gelecek Grubu, iç tüzük gereği grup kurmak için gereken 20 milletvekili kuralını yerine getiremediği için düşmüş oldu.

Ekleme: 14.12.2023 - 14:38 Güncelleme: 14.12.2023 - 14:40 / Editör: Ozge Selin
TBMM'de denge değişti! Saadet-Gelecek Grubu düştü
2023 Türkiye Genel Seçimleri'ne CHP listelerinden giren Saadet Partisi ve Gelecek Partisi 6 Temmuz'da ittifak kurmak için imza atmıştı.

TBMM'de grup kurmak için yapılan ittifak çalışmasında Demokrasi ve Atılım Partisi'ne (DEVA) de teklif götürülmüş fakat müzakereler sonucu anlaşmaya varılamamıştı.

Üç partinin birlikte hareket etmesiyle ilgili öne çıkan öneriler arasında yeni bir parti kurma ya da Saadet Partisi çatısı altında birleşme teklifleri gündeme gelmişti.

TBMM'de ortak grup kurma fikriyle ilgili konuşan Saadet ve Gelecek partili kurmaylar, yeni bir merkez sağ parti olma iddiasıyla hareket ettiklerini dile getirmişti.

Hasan Bitmez hayatını kaybetti

TBMM kürsüsünde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Saadet-Gelecek Grubu düştü

Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından 2023 Türkiye Genel Seçimleri sonucu Altılı Masa anlaşmasıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) aracılığıyla TBMM'ye 10'ar milletvekili sokan Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin TBMM Grubu düştü.

TBMM İçtüzüğü'nün 18'inci Maddesi'ne göre TBMM Grubu kurabilmek için en az 20 milletvekili gerekiyor.

Milletvekillerinin komisyon ve divan üyelikleri de düştü

TBMM İçtüzüğü'ne göre Meclis'te grup kurma hakkını kaybeden milletvekillerinin komisyon üyelikleri düşüyor.

Yeter sayısının sağlanamaması sebebiyle Saadet-Gelecek Grubu'nu komisyon ve divan üyelikleri düştü.

TBMM Başkanlık Divanı'nda Saadet-Gelecek Grubu'nu temsil eden Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin de TBMM Başkanlık Divanı üyeliği düştü.

Bir milletvekili katılırsa yeniden grup kurma hakkı elde edilecek

TBMM'deki bağımsız milletvekilleri ya da şu an itibariyle partisinden istifa edecek bir milletvekilinin Saadet ya da Gelecek Partisi'ne katılması durumunda Saadet-Gelecek Grubu yeniden 20 milletvekili yeter sayısını karşılayarak grup olma hakkını elde edebilir.

TBMM'de grup sayısı beşe düştü

TBMM'de birlikte hareket edeceklerini 6 Temmuz'da kamuoyuna açıklayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, grubun Saadet Partisi bünyesinde kurulduğunu duyurmuştu.

Yerel seçimler için işbirliği anlaşması yapan grubun başkanı ise Gelecek Partisi'nden Selçuk Özdağ olmuştu.

28. yasama döneminin ilk yılında kurulan Saadet-Gelecek Grubu'nda başkanvekilliği ise iki parti arasında bölünmüştü ve bir yılın sonunda işbirliği yeniden değerlendirilecekti.

Saadet-Gelecek Grubu'nun kurulmasıyla TBMM'deki grup sayısı altıya yükselmişti.
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